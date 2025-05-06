"Смогла побороть страх": беременная Slavia показала экстремальную фотосессию

Вкратце:
- Славия скоро впервые станет мамой
- Беременная певица смогла побороть свою фобию
В начале апреля украинская певица Slavia (Ярослава Притула) сообщила, что беременна первенцем: "премьера" ее беременного животика состоялась в клипе "Дівка з перцем", в котором также засветился ее нынешний избранник - украинский бизнесмен Андрей Павлюк.
Совсем скоро малыш появится на свет и Славия напоследок решила провести необычную фотосессию на последних сроках беременности. В кадре артистка появилась с открытым животом в черном топе и голубой юбке. Компанию ей составила весьма экзотическая модель - живой питон, которого держала певица.
"Радуюсь, что после долгих колебаний я таки смогла побороть страх, и подружиться с этим ласковым, красивым питончиком. В конце съемки не хотелось отпускать его из рук. Это был первый опыт общения с пресмыкающимися. Отныне я люблю змей", - написала Slavia.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что любимец Леси Никитюк не на шутку напугал ведущую - у пса Рафика с самого утра начали отказывать лапы. Хозяйка в экстренном порядке отвезла животное в клинику, где ему поставили диагноз.
Также комик Степан Казанин признался, почему Елена Кравец покинула Студию Квартал 95, и какую роль в решении артистки уйти и начать новую карьеру сыграли ее коллеги-мужчины.
Читайте также:
- Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали
- Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"
- Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло
Кто такая Slavia?
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред