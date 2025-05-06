"Смогла побороть страх": беременная Slavia показала экстремальную фотосессию

На последних сроках Славия выбрала себе крайне необычного партнера для съемок.

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Певица Slavia беременна - как выглядит артистка сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Вкратце:

Славия скоро впервые станет мамой

Беременная певица смогла побороть свою фобию

В начале апреля украинская певица Slavia (Ярослава Притула) сообщила, что беременна первенцем: "премьера" ее беременного животика состоялась в клипе "Дівка з перцем", в котором также засветился ее нынешний избранник - украинский бизнесмен Андрей Павлюк.

Совсем скоро малыш появится на свет и Славия напоследок решила провести необычную фотосессию на последних сроках беременности. В кадре артистка появилась с открытым животом в черном топе и голубой юбке. Компанию ей составила весьма экзотическая модель - живой питон, которого держала певица.

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"Радуюсь, что после долгих колебаний я таки смогла побороть страх, и подружиться с этим ласковым, красивым питончиком. В конце съемки не хотелось отпускать его из рук. Это был первый опыт общения с пресмыкающимися. Отныне я люблю змей", - написала Slavia.

Певица Slavia беременна - как выглядит артистка сейчас / instagram.com/liliiavozniak

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Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

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