Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

Ярослава Притула показала любимого мужчину, от которого ждет первенца.

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Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

Певица Славия в новом клипе намекнула на беременность

Позже она подтвердила, что ждет ребенка, а также показала отца будущего малыша

Им оказался украинский бизнесмен, который ранее снимался в шоу "Наречена для тата"

В начале апреля певица Slavia (Ярослава Притула) презентовала новую песню "Дівка з перцем" и клип на нее, который стали своеобразным признанием - в кадре артистка появилась с уже заметно округлым животиком. Таким образом она совместила творчество с приятными новостями: Славия впервые станет мамой.

После развода (в 2021 году Ярослава Притула развелась с Михаилом Дзидзьо Хомой после 20 лет вместе - прим. редактора) певица не афишировала свою личную жизнь. Следом за выходом клипа на "Дівку з перцем" она подтвердила беременность и даже "засветила" отца ребенка во время интервью для Люкс ФМ.

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Мужчина появился в кадре - он стоял немного в стороне, снимая свою звездную возлюбленную на смартфон. Позже в своем блоге в Instagram Славия написала: "Сейчас СМИ активно распространяют новость о вероятном будущем отце моего ребенка, ловят кадры, на которых трудно что-то разглядеть. А правда очень близко, в моем клипе. В своих песнях я всегда делюсь личным".

Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / instagram.com/radioluxfm

Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / instagram.com/slavia_official

В конце клипа певица на берегу моря танцует и обнимается с мужчиной. В описании к клипу в качестве актера указан Андрей Павлюк. Он и является партнером певицы Ярославы Притулы и отцом ее первенца.

Slavia и Андрей Павлюк в клипе "Дівка з перцем" / Скриншот YouTube

Кто такой Андрей Павлюк

Андрей Павлюк - украинский бизнесмен родом из Житомира, занимается изделиями из камня и дерева. Принимал участие в шоу "Наречена для тата" в 2019 году. Воспитывает сына от первого брака.

Когда начался роман Притулы и Павлюка - пока неизвестно. В социальных сетях бизнесмена песни Slavia и первые фото с ней начали появляться зимой 2023 года. А в 2024-ом и 2025 году бизнесмен уже поздравлял артистку совместными фото и нежными словами, на которые она отвечала в комментариях.

Андрей Павлюк ценит творчество звездной возлюбленной / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Slavia и Андрей Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Slavia и Андрей Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

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Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

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