Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

Анна Подгорная
13 апреля 2025, 14:24
154
Ярослава Притула показала любимого мужчину, от которого ждет первенца.
Slavia
Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

  • Певица Славия в новом клипе намекнула на беременность
  • Позже она подтвердила, что ждет ребенка, а также показала отца будущего малыша
  • Им оказался украинский бизнесмен, который ранее снимался в шоу "Наречена для тата"

В начале апреля певица Slavia (Ярослава Притула) презентовала новую песню "Дівка з перцем" и клип на нее, который стали своеобразным признанием - в кадре артистка появилась с уже заметно округлым животиком. Таким образом она совместила творчество с приятными новостями: Славия впервые станет мамой.

После развода (в 2021 году Ярослава Притула развелась с Михаилом Дзидзьо Хомой после 20 лет вместе - прим. редактора) певица не афишировала свою личную жизнь. Следом за выходом клипа на "Дівку з перцем" она подтвердила беременность и даже "засветила" отца ребенка во время интервью для Люкс ФМ.

видео дня

Мужчина появился в кадре - он стоял немного в стороне, снимая свою звездную возлюбленную на смартфон. Позже в своем блоге в Instagram Славия написала: "Сейчас СМИ активно распространяют новость о вероятном будущем отце моего ребенка, ловят кадры, на которых трудно что-то разглядеть. А правда очень близко, в моем клипе. В своих песнях я всегда делюсь личным".

Возлюбленный Slavia
Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / instagram.com/radioluxfm
Slavia про отца ребенка
Slavia беременна - кто отец ребенка певицы Славии / instagram.com/slavia_official

В конце клипа певица на берегу моря танцует и обнимается с мужчиной. В описании к клипу в качестве актера указан Андрей Павлюк. Он и является партнером певицы Ярославы Притулы и отцом ее первенца.

Slavia и Андрей Павлюк
Slavia и Андрей Павлюк в клипе "Дівка з перцем" / Скриншот YouTube

Кто такой Андрей Павлюк

Андрей Павлюк - украинский бизнесмен родом из Житомира, занимается изделиями из камня и дерева. Принимал участие в шоу "Наречена для тата" в 2019 году. Воспитывает сына от первого брака.

Когда начался роман Притулы и Павлюка - пока неизвестно. В социальных сетях бизнесмена песни Slavia и первые фото с ней начали появляться зимой 2023 года. А в 2024-ом и 2025 году бизнесмен уже поздравлял артистку совместными фото и нежными словами, на которые она отвечала в комментариях.

Slavia и Андрей Павлюк
Андрей Павлюк ценит творчество звездной возлюбленной / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg
Slavia и Андрей Павлюк
Slavia и Андрей Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg
Slavia и Андрей Павлюк
Slavia и Андрей Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой. Речь идет про коллегу актера по сериалу "Спіймати Кайдаша" и другим проектам.

Также украинская певица Алина Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать. Конфликт возник после того, как он назвал имя певицы, рассказывая про артистов, которым он отказал бы в сотрудничестве.

Читайте также:

Кто такая Slavia?

Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

14:23Война
ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

14:13Война
Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Китайский гороскоп на сегодня 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

Последние новости

14:24

Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

14:23

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по СумамФото

14:13

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолетыВидео

14:05

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атакиВидео

13:50

Заморозки ударили по ценам: какие продукты вскоре могут подорожать в Украине

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах
13:35

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

13:25

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые деталиФото

13:22

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

13:16

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

Реклама
13:06

Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

12:56

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

12:24

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

12:21

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ракетами ударили по Сумам: десятки погибших и раненых, подробностиФотоВидео

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:06

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

10:04

Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

09:55

Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

Реклама
09:37

Украина была бы другой: историк назвал "запретные слова" в Акте о независимостиВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 апреля (обновляется)

09:27

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: Тельцам - перемены, Ракам - экономить

09:24

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

09:11

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

09:01

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, деталиВидео

08:54

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

08:10

Как США хотят отдать 4 региона Украины РФмнение

07:54

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

07:10

Где 3 отличия между мужчинами: веселая головоломка, которая никого не оставит равнодушным

06:30

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

06:10

У Путина не хватает пушечного мяса на фронтемнение

05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

04:19

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

03:30

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать котаВидео

02:47

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

01:20

Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

Реклама
12 апреля, суббота
23:01

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

22:52

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

21:33

Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

21:29

Тренды макияжа 2025 - как выглядеть модно и естественно одновременно

21:12

Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

20:26

В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

20:11

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

19:28

"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

19:26

Как быстро снять нагар с кастрюли: ИИ рассказал ТОП-3 лайфхака для чистой посуды

19:10

Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантовмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять