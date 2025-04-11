Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

Алина Гросу детально ответила на обвинения украинского режиссера.

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Алина Гросу ответила Ненову / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Кратко:

О чем скандал Гросу с режиссером Неновым

Что сказала певица

Украинский режиссер, клипмейкер и креативный продюсер Герман Ненов, который на днях в интервью заявил, что он бы никогда не хотел снова работать с певицей Алиной Гросу.

Тогда он заявил, что из-за закрытого характера певицы коллаборация у них не сложилась. Однако Алина Гросу не простила такого выпада и быстро ответила Ненову.

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На своей странице в Instagram, Гросу написала, ответ. По ее словам, она сама не захотела продолжать сотрудничество с ним. Она добавила, что у режиссера были завышены цены.

"Один режиссер в шоу-бизнесе, Герман, сказал, что никогда бы не работал со мной, потому что я слишком мягкая и не выражаю резко и четко свои мысли и желания, "да или нет". А ему легче работать со скандалами. Принимаю его мнение! Но хочу ему напомнить, что в 2021 году я сама прекратила свое сотрудничество с ним, потому что составлять бюджет по ценам из воздуха и вываливать космические суммы на видео без особой идеи, без сюжета, сугубо за самолюбование в кадре — это не ко мне. Я знаю цену каждой копейке и сколько что на самом деле стоит на съемочной площадке", — написала она.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

По словам певицы, она даже оставила ему аванс за потраченное на нее время.

Также Гросу напомнила, что, приняв решение уйти от Ненова, она все же финансово отблагодарила его за посвященное время. И подчеркнула, что дальше снимала клипы за меньшие деньги, но оставалась очень довольна результатами работы уже других продюсеров.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

"Я сделала примерку париков и тест макияжа для съемок — 1500 долларов, сама в шоке. Я сказала, что еду на съемку и мы пока прекращаем наше сотрудничество, и что пользоваться его идеями я, конечно, не буду. Точка. А готовились мы тогда к премьере "Малинові вуста" и от того, что я эту работу сделала не с ним, я ничего не потеряла, песня и так зашла. А самые известные мои клипы сняты за копейки. Потому что важны не бюджет и штамповка, а идея и душа", — заявила Гросу.

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Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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