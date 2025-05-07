Авиаудары и отмененные рейсы: что происходит в Пакистане

Сообщают о девяти ударах Индии по объектам в Кашмире без поражения военных целей.

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После взрывов в Кашмире Пакистан остановил авиадвижение / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Индия нанесла авиаудары по объектам в Кашмире

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Все рейсы перенаправляют в Карачи, Исламабад не работает

Этой ночью Индия осуществила удары по территории Пакистана, после чего страна временно закрыла свое воздушное пространство на 48 часов. Как сообщает Samaa TV, это решение привело к полной остановке внутренних и международных авиаперелетов.

По информации из авиационных источников, Международный аэропорт Исламабада прекратил обслуживание всех рейсов. Входящие и исходящие самолеты перенаправляют в аэропорт в Карачи. В частности, рейс Saudi Airlines SV-726, который должен был прибыть в Исламабад, был вынужден изменить маршрут.

видео дня

Власти призвали пассажиров воздержаться от поездок в аэропорт и вернуться домой. В Управлении гражданской авиации отметили, что полеты будут возобновлены после стабилизации ситуации.

Официальные причины закрытия воздушного пространства пока не обнародованы. Однако, как сообщают чиновники, это может быть частью более широких мер безопасности.

Что произошло ранее

Около часа до закрытия пространства в районе Музаффарабада - столицы пакистанского Кашмира - и еще в двух точках региона была зафиксирована серия мощных взрывов. По словам представителей индийского оборонного ведомства, "всего было поражено девять объектов.

Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были объектами нападений. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и метода выполнения" - заявили в индийском оборонном ведомстве.

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