Лера Кудрявцева значительно набрала вес.

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Лера Кудрявцева - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Кратко:

Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес

Почему она поправилась

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала поклонникам, что поправилась на шесть килограммов.

На своей странице в соцсетях путинистка отметила, что это произошло из-за проблем со здоровьем.

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Лера Кудрявцева призналась, что поправилась на 6 кг из-за проблем со здоровьем.

Лера Кудрявцева недовольна своим видом / фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Как стало известно, в прошлом году Кудрявцева получила перелом ноги и разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Любительница диктатора Путина перенесла операцию и некоторое время не могла двигаться.

"Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно. Мало хожу и худым селедкам завидую", — высказалась ведущая.

Лера Кудрявцева перенесла операцию / фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Сейчас же она отправилась на отдых вместе с сыном и мужем, с которым у нее недавно были серьезные проблемы в отношениях.

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Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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Кто такая Лера Кудрявцева? Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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