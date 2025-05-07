"Как свинья": путинистка Кудрявцева очень располнела и не влезает в свои вещи

Кратко:
- Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес
- Почему она поправилась
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала поклонникам, что поправилась на шесть килограммов.
На своей странице в соцсетях путинистка отметила, что это произошло из-за проблем со здоровьем.
Лера Кудрявцева призналась, что поправилась на 6 кг из-за проблем со здоровьем.
Как стало известно, в прошлом году Кудрявцева получила перелом ноги и разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Любительница диктатора Путина перенесла операцию и некоторое время не могла двигаться.
"Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно. Мало хожу и худым селедкам завидую", — высказалась ведущая.
Сейчас же она отправилась на отдых вместе с сыном и мужем, с которым у нее недавно были серьезные проблемы в отношениях.
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Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
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Кто такая Лера Кудрявцева?
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
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