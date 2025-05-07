Сергей Притула на редком фото показал маму и старшего брата

Семейный кадр появился в блоге Притулы в честь маминого юбилея.

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Сергей Притула новости - как выглядит мама Сергея Притулы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Вкратце:

Мама Сергея Притулы на днях отпраздновала 70-летие

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Общественный деятель Сергей Притула рассказал про особенный праздник в его семье - юбилей его мамы. На днях ей исполнилось 70 лет.

В честь этого в своем блоге в Instagram он опубликовал фото, которому больше сорока лет. На нем маме 26 лет - она держит на руках пятимесячного Сергея, а рядом с ними на спинке дивана сидит 4-летний Василий. В описании Притула поблагодарил маму за старшего брата поддержку в сложных решениях, жизненные ориентиры, заботу о детях и внуках и безусловную любовь.

видео дня

"Сегодня маме 70 лет. И я благодарю Бога, что свой юбилей она встречает в добром здравии, получая поздравления от семьи и друзей со всего мира, управляя своим стареньким "пыжиком" и радуясь уже за успехи внуков. Спасибо тебе за эту любовь, за заботу, за бессонные ночи. За жизнь. За самого лучшего в мире старшего брата. И за наше воспитание! За то, что ты есть. Будь нам всем здорова! Тебе еще правнуков баюкать! Любим тебя, Ма! С Днем Рождения!!!" - написал Сергей Притула.

Сергей Притула новости - как выглядит мама Сергея Притулы / instagram.com/siriy_ua

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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