Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Сможет ли Трамп "досидеть" до конца своего срока - назван интересный нюанс

Юрий Берендий
6 мая 2025, 21:01
120
Президент США при существующих условиях сможет досидеть свой срок несмотря на активное сопротивление со стороны демократов, указывает аналитик.
Сможет ли Трамп 'досидеть' до конца своего срока - назван интересный нюанс
Сможет ли Трамп "досидеть" до конца своего срока / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Клочок:

  • Сейчас нет предпосылок для импичмента Трампа
  • Демократическая партия ведет информационную кампанию против президента США
  • Судебные дела против Трампа могут быть возобновлены после окончания его каденции

Демократическая партия в США продолжает кампанию против действующего президента Дональда Трампа и использует различные кейсы для его дискредитации. Однако, пока реальных перспектив импичмента Трампа нет. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Трамп на посту президента США до конца своего срока, эксперт ответил утвердительно.

видео дня

"Да, досидит - если ему (Трампу - ред.) позволит физическое здоровье. Я не вижу перспектив того, что Трампа снимут путем импичмента", - сказал он.

Клочок отметил, что демократы уже подали инициативу по семи пунктам именно к 100-му дню президентства Трампа. По его мнению, в США сейчас идет мощная информационная кампания против бывшего президента, и во многих случаях она имеет основания.

Он обратил внимание на пресс-релиз Белого дома, в котором опровергаются обвинения в адрес Трампа. В то же время, подчеркнул Клочок, часть этих обвинений - не фейки, как утверждается, а реальные факты. В кампании против Трампа используются различные темы, от украинских и российских дел до панамских и даже гренландских. Применяется все возможное.

"Демократы первые два месяца после избрания Трампа фактически сидели молча, но сейчас началась открытая политическая борьба. И идет подготовка к выборам в Сенат. Напомню, каждые два года треть Сената обновляется. Это нормальный внутренний политический процесс, и дальше будет еще много громких заявлений, возможно, еще не один импичмент будет вынесен на голосование. Но я не вижу реальных шансов на его успешное завершение. Для этого Трамп должен совершить серьезное преступление", - указывает аналитик.

Клочок напомнил, что сам Дональд Трамп в первые 100 дней своего президентства признал, что если бы не был главой государства, вполне возможно, уже оказался бы за решеткой. И это, по мнению эксперта, близко к реальности, ведь все уголовные производства против него пока только приостановлены, а не закрыты, и могут быть возобновлены после завершения каденции. Между тем Трамп продолжает конфликтовать с демократами, что только ухудшает его положение.

Чтобы избежать преследований, республиканцы должны победить на следующих выборах. Но даже в случае победы не гарантировано, что новый президент проигнорирует дела Трампа. Хотя сейчас его команда его поддерживает, в будущем ситуация может измениться, ведь многие осознают, что нынешнее поведение Трампа серьезно подрывает демократические устои США.

"Суды один за другим отменяют или останавливают его решения, признавая, что они противоречат Конституции или здравому смыслу. Хотя, конечно, во многих вопросах внутренней политики США я тоже имею свое видение и многое стоило делать не так. Но это внутреннее дело Америки, я даже не комментирую его. Однако с юридической и процедурной точки зрения - я не вижу оснований, чтобы Трамп не досидел свою каденцию", - сказал Клочок.

Несмотря на это, по словам Клочко, рейтинг поддержки Трампа 39% является довольно высоким. В Украине, как он отметил, не каждый президент имел подобную поддержку после первых 100 дней, кроме разве что Зеленского. Порошенко победил в первом туре 2014 года, но это не гарантировало стабильно высокого рейтинга впоследствии. Поэтому политические позиции Трампа остаются сильными, и недооценивать их не стоит.

Сможет ли Трамп 'досидеть' до конца своего срока - назван интересный нюанс
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка имеет "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что дальнейшие санкции против России будут зависеть от ее действий и готовности к мирному урегулированию.

Трамп также сообщил, что в последнее время он вместе со своими советниками провел несколько продуктивных обсуждений, которые касались ситуации вокруг России и Украины. Однако деталей этих переговоров он не озвучил.

В то же время стало известно, что примерно через неделю после его повторной инаугурации, военная помощь Украине была временно приостановлена. Как выяснилось, соответствующее устное распоряжение поступило не от самого Трампа, а от министра обороны США Пита Гегсета.

Другие новости:

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Трамп новости Валерий Клочок
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Обмен пленными и новый канцлер Германии: главные новости Украины (дайджест)

Обмен пленными и новый канцлер Германии: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
"Молился Богу, чтобы побыть с родными": трогательные кадры с освобожденными воинами

"Молился Богу, чтобы побыть с родными": трогательные кадры с освобожденными воинами

21:15Война
Армия РФ пытается окружить крупный город и несет большие потери: детали от военного

Армия РФ пытается окружить крупный город и несет большие потери: детали от военного

20:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Хитрая головоломка: найдите 3 отличия в картинках женщины у банкомата за 17 секунд

Хитрая головоломка: найдите 3 отличия в картинках женщины у банкомата за 17 секунд

Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

Последние новости

22:09

Последствия российского удара по Сумской области: среди погибших 6-летний мальчик

22:00

Обмен пленными и новый канцлер Германии: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"Меня подвели": Ольга Сумская попросила прощения после обращения к Зеленскому

21:28

"Отвратительное чувство": Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму

21:15

"Молился Богу, чтобы побыть с родными": трогательные кадры с освобожденными воинамиФотоВидео

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
21:01

Сможет ли Трамп "досидеть" до конца своего срока - назван интересный нюанс

20:57

"Смогла побороть страх": беременная Slavia показала экстремальную фотосессию

20:48

Армия РФ пытается окружить крупный город и несет большие потери: детали от военного

20:41

Сдвиги в деле трибунала против РФ: Сибига намекнул на конкретику

Реклама
19:52

Как защитить рассаду огурцов до высадки: простой способ от огородникаВидео

19:50

Украинцам выплатят до 100 долларов: какая страна ЕС выделила денежную помощь

19:38

Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине - Офис генпрокурора

19:30

"Ищу принца": Вера Брежнева в трусах на сцене заявила о срочном поиске мужа в Бухаре

19:21

Какой вид мяса самый полезный для человека и даже омолаживает - ответ удивитВидео

19:15

Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм

19:10

Украинцы могут перейти на больший вид пенсии: сколько можно получить и как

19:10

Провал в Бундестаге: кто вонзил в спину нож Мерцумнение

19:03

РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - детиФотоВидео

18:50

ВСУ готовят сюрприз: Украина разрабатывает новые дроны, которые могут изменить войну

18:45

Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу во время мобилизации

Реклама
18:30

Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шекФото

18:21

Что посадить в мае в открытый грунт: эти овощи и ягоды дадут хороший урожай

18:20

Россияне продвинулись в двух областях: в DeepState назвали направления

18:16

Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

18:09

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

17:42

Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

17:37

Когда ждать повышения налогов в Украине: в Верховной Раде дали ответ

17:33

РФ может начать новое наступление на Черниговщину: названа главная цель оккупантов

17:27

Получить водительские права станет сложнее: в Украине вводят новые правила

17:27

"Соучастие в преступлениях": МИД об участии иностранных войск в параде в Москве

17:20

Одним повезет, а других ждут проблемы: гороскоп на май для всех знаков зодиакаВидео

17:14

Можно ли молиться лежа: священник дал однозначный ответВидео

17:09

Для чего нужно разжигать костры 7 мая: какой праздник и день ангела

16:39

ВСУ наносят РФ поражение в районе Теткино: эксперт объяснил, что там происходит

16:31

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

16:28

У Путина истерично пригрозили "ответом" Украине за игнорирование "перемирия"

16:25

Одна ошибка стоит целой пенсии: украинцы могут потерять право на выплаты

16:14

Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

16:02

Кадыров клянчит, чтобы его уволили с должности главы Чечни - СМИ

15:48

Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

Реклама
15:46

Почему клубника не ягода: ученые поразили объяснением

15:35

Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

15:31

Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домойФото

15:30

Где "странный" листок: только самые внимательные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ за 5 секунд

15:25

Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

15:24

Поворотный момент: 4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае

15:19

Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

15:10

"Какой-то треш": внук Пугачевой раскрыл свой неизлечимый диагноз

15:04

Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

14:58

"Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять