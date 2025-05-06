Сможет ли Трамп 'досидеть' до конца своего срока - назван интересный нюанс

Президент США при существующих условиях сможет досидеть свой срок несмотря на активное сопротивление со стороны демократов, указывает аналитик.

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Сможет ли Трамп "досидеть" до конца своего срока / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Клочок:

Сейчас нет предпосылок для импичмента Трампа

Демократическая партия ведет информационную кампанию против президента США

Судебные дела против Трампа могут быть возобновлены после окончания его каденции

Демократическая партия в США продолжает кампанию против действующего президента Дональда Трампа и использует различные кейсы для его дискредитации. Однако, пока реальных перспектив импичмента Трампа нет. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Трамп на посту президента США до конца своего срока, эксперт ответил утвердительно.

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"Да, досидит - если ему (Трампу - ред.) позволит физическое здоровье. Я не вижу перспектив того, что Трампа снимут путем импичмента", - сказал он.

Клочок отметил, что демократы уже подали инициативу по семи пунктам именно к 100-му дню президентства Трампа. По его мнению, в США сейчас идет мощная информационная кампания против бывшего президента, и во многих случаях она имеет основания.

Он обратил внимание на пресс-релиз Белого дома, в котором опровергаются обвинения в адрес Трампа. В то же время, подчеркнул Клочок, часть этих обвинений - не фейки, как утверждается, а реальные факты. В кампании против Трампа используются различные темы, от украинских и российских дел до панамских и даже гренландских. Применяется все возможное.

"Демократы первые два месяца после избрания Трампа фактически сидели молча, но сейчас началась открытая политическая борьба. И идет подготовка к выборам в Сенат. Напомню, каждые два года треть Сената обновляется. Это нормальный внутренний политический процесс, и дальше будет еще много громких заявлений, возможно, еще не один импичмент будет вынесен на голосование. Но я не вижу реальных шансов на его успешное завершение. Для этого Трамп должен совершить серьезное преступление", - указывает аналитик.

Клочок напомнил, что сам Дональд Трамп в первые 100 дней своего президентства признал, что если бы не был главой государства, вполне возможно, уже оказался бы за решеткой. И это, по мнению эксперта, близко к реальности, ведь все уголовные производства против него пока только приостановлены, а не закрыты, и могут быть возобновлены после завершения каденции. Между тем Трамп продолжает конфликтовать с демократами, что только ухудшает его положение.

Чтобы избежать преследований, республиканцы должны победить на следующих выборах. Но даже в случае победы не гарантировано, что новый президент проигнорирует дела Трампа. Хотя сейчас его команда его поддерживает, в будущем ситуация может измениться, ведь многие осознают, что нынешнее поведение Трампа серьезно подрывает демократические устои США.

"Суды один за другим отменяют или останавливают его решения, признавая, что они противоречат Конституции или здравому смыслу. Хотя, конечно, во многих вопросах внутренней политики США я тоже имею свое видение и многое стоило делать не так. Но это внутреннее дело Америки, я даже не комментирую его. Однако с юридической и процедурной точки зрения - я не вижу оснований, чтобы Трамп не досидел свою каденцию", - сказал Клочок.

Несмотря на это, по словам Клочко, рейтинг поддержки Трампа 39% является довольно высоким. В Украине, как он отметил, не каждый президент имел подобную поддержку после первых 100 дней, кроме разве что Зеленского. Порошенко победил в первом туре 2014 года, но это не гарантировало стабильно высокого рейтинга впоследствии. Поэтому политические позиции Трампа остаются сильными, и недооценивать их не стоит.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка имеет "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что дальнейшие санкции против России будут зависеть от ее действий и готовности к мирному урегулированию.

Трамп также сообщил, что в последнее время он вместе со своими советниками провел несколько продуктивных обсуждений, которые касались ситуации вокруг России и Украины. Однако деталей этих переговоров он не озвучил.

В то же время стало известно, что примерно через неделю после его повторной инаугурации, военная помощь Украине была временно приостановлена. Как выяснилось, соответствующее устное распоряжение поступило не от самого Трампа, а от министра обороны США Пита Гегсета.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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