Как защитить рассаду огурцов до высадки: простой способ от огородника

Как воспользоваться моментом и защитить огурцы заблаговременно, пока болезнь не успела активизироваться.

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Подготовьте рассаду к открытому грунту / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда и как правильно проводить обработку

Почему не стоит медлить с профилактикой

Перед высадкой рассады огурцов в открытый грунт важно позаботиться о профилактике опасных болезней, в частности переноспороза. Этот грибок быстро поражает листья и стебли, а его лечение чрезвычайно сложное. Именно поэтому эксперты советуют - лучше предотвратить, чем лечить.

Главред решил узнать, как правильно подготовить огурцы к высадке в открытый грунт, чтобы уберечь растения от опасного грибка - переноспороза.

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Опытный садовод из популярного YouTube-канала "Наша Дача" рассказал, чем именно обработать рассаду, чтобы предупредить развитие болезни. По его словам, именно сейчас - лучшее время для профилактики, ведь это значительно снижает риск заражения.

Для обработки рассады можно использовать специальные фунгициды, в частности "Магникор" или его аналоги, которые часто есть у огородников дома. Главное - четко следовать инструкции при приготовлении раствора.

Как правильно обработать

развести препарат согласно инструкции;

пролить каждый кустик по 100 мл готового раствора;

обработку проводить за 2-3 дня до высадки или сразу после высадки в открытый грунт.

Такой подход обеспечит мощную защиту растений и сохранит ваш урожай. Своевременная профилактика - залог здоровых и крепких огурцов.

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