Как защитить рассаду огурцов до высадки: простой способ от огородника

Вы узнаете:
- Когда и как правильно проводить обработку
- Почему не стоит медлить с профилактикой
Перед высадкой рассады огурцов в открытый грунт важно позаботиться о профилактике опасных болезней, в частности переноспороза. Этот грибок быстро поражает листья и стебли, а его лечение чрезвычайно сложное. Именно поэтому эксперты советуют - лучше предотвратить, чем лечить.
Главред решил узнать, как правильно подготовить огурцы к высадке в открытый грунт, чтобы уберечь растения от опасного грибка - переноспороза.
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Опытный садовод из популярного YouTube-канала "Наша Дача" рассказал, чем именно обработать рассаду, чтобы предупредить развитие болезни. По его словам, именно сейчас - лучшее время для профилактики, ведь это значительно снижает риск заражения.
Для обработки рассады можно использовать специальные фунгициды, в частности "Магникор" или его аналоги, которые часто есть у огородников дома. Главное - четко следовать инструкции при приготовлении раствора.
Как правильно обработать
- развести препарат согласно инструкции;
- пролить каждый кустик по 100 мл готового раствора;
- обработку проводить за 2-3 дня до высадки или сразу после высадки в открытый грунт.
Такой подход обеспечит мощную защиту растений и сохранит ваш урожай. Своевременная профилактика - залог здоровых и крепких огурцов.
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Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
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