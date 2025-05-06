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Как защитить рассаду огурцов до высадки: простой способ от огородника

Руслан Иваненко
6 мая 2025, 19:52
108
Как воспользоваться моментом и защитить огурцы заблаговременно, пока болезнь не успела активизироваться.
Рассада
Подготовьте рассаду к открытому грунту / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Когда и как правильно проводить обработку
  • Почему не стоит медлить с профилактикой

Перед высадкой рассады огурцов в открытый грунт важно позаботиться о профилактике опасных болезней, в частности переноспороза. Этот грибок быстро поражает листья и стебли, а его лечение чрезвычайно сложное. Именно поэтому эксперты советуют - лучше предотвратить, чем лечить.

Главред решил узнать, как правильно подготовить огурцы к высадке в открытый грунт, чтобы уберечь растения от опасного грибка - переноспороза.

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Опытный садовод из популярного YouTube-канала "Наша Дача" рассказал, чем именно обработать рассаду, чтобы предупредить развитие болезни. По его словам, именно сейчас - лучшее время для профилактики, ведь это значительно снижает риск заражения.

Для обработки рассады можно использовать специальные фунгициды, в частности "Магникор" или его аналоги, которые часто есть у огородников дома. Главное - четко следовать инструкции при приготовлении раствора.

Как правильно обработать

  • развести препарат согласно инструкции;
  • пролить каждый кустик по 100 мл готового раствора;
  • обработку проводить за 2-3 дня до высадки или сразу после высадки в открытый грунт.

Такой подход обеспечит мощную защиту растений и сохранит ваш урожай. Своевременная профилактика - залог здоровых и крепких огурцов.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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