Обмен пленными и новый канцлер Германии: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 6 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 6 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский / Telegram, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Харьков был под массированной атакой дронов: 20 "прилетов", есть пострадавшие

Ночью 6 мая армия РФ массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе зафиксированы десятки попаданий в разных районах. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших.

"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами находились четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный", - написал он в Telegram.

видео дня

В Харькове на рынке в Киевском районе города зафиксирован пожар после удара российского беспилотника. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению со стороны России. Чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. В секретном документе будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.

Как пишет The Telegraph, кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может повлечь за собой размещение британских войск на территории страны.

"Желание - не возможности": в ЦПД рассказали о возможном прорыве РФ на Херсонщине

Армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении

Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Как сообщил он в Telegram, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц не был избран на пост канцлера Германии в первом туре, поскольку не смог набрать нужного количества голосов.

Как пишет Tagesschau, за Мерца проголосовали 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Сессию прервали для того, чтобы политики обсудили свои следующие шаги.

Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

Страна-агрессор Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

"Я думаю, что Россия учитывая цену на нефть, которая сейчас упала... Я считаю, что у нас есть все шансы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться", - сказал он.

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

Пресс-секретарь Сил обороны южного направления, полковник Владислав Волошин, прокомментировал слухи о якобы подготовке штурма правого берега Херсонской области российскими оккупационными силами.

По его словам, утверждения о подготовке масштабной операции с участием 300 лодок не соответствуют действительности, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Погода в Украине сильно изменится. Все из-за того, что надвигается антициклон из Скандинавии по имени Riccarda. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Погода в Украине завтра, 7 мая, будет переменчивой. Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, ожидаются периодические дожди и периодические прояснения.

В южной части, кроме Крыма и Запорожья возможны сильные ливни, в то время как на западе и севере наоборот прогнозируется прекращение дождей, но это не надолго.

Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домой

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинских защитников. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что в рамках обмена из российского плена удалось вернуть как молодых бойцов, так и опытных воинов из разных подразделений - от защитников Мариуполя до защитников других участков фронта.

Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

Примерно через неделю после инаугурации президента США Дональд Трампа на второй президентский срок была остановлена помощь Украине. Стало известно, что тогда такой приказ отдал не Трамп - этот приказ был устно озвучен министром обороны США Питом Гегсетом.

После приказа главы американского Минобороны были отменены 11 грузовых рейсов с военной помощью для Украины. Самолеты должны были вылететь с авиабаз в Делавэре и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы TRANSCOM.

Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

Российские оккупационные войска пытаются выйти к административным границам Днепропетровщины уже до 9 мая. В частности, активные штурмовые действия происходят на Новопавловском направлении. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Соучастие в преступлениях": МИД об участии иностранных войск в параде в Москве

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска совершили сотни тысяч военных преступлений - от убийств и ранений до депортации мирных жителей, включая по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу планов государства-агрессора РФ привлечь к участию в параде в Москве военнослужащих из других государств.

Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменит на этом посту социал-демократа Олафа Шольца. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

Несмотря на серию атак дронов на Москву и рост беспокойства в столице РФ, украинские официальные лица отрицают намерения наносить удары во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - дети

Российские оккупанты вечером 6 мая нанесли ракетный удар по пригороду Сум. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила Сумская ОГА.

По данным ОВА, россияне ударили баллистической ракетой по пригороду Сум около 17:30. Оккупанты попали по гражданскому объекту.

Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм: какие области атакует шторм

Погода в Украине 7 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных в Донецкой области - Офис генпрокурора

Российские оккупанты расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ в Донецкой области.

Это произошло вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района 3 мая. О преступлении рассказали в Офисе генпрокурора Украины 6 мая.

Армия РФ пытается окружить большой город и несет большие потери: детали от военного

Российские захватчики несут большие потери, пытаясь продвинуться в сторону города Покровск в Донецкой области.

Об этом рассказал начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула в эфире Общественного радио. Он отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.

"Молился Богу, чтобы побыть с родными": щемящие кадры с освобожденными воинами

Во вторник, 6 мая, Украина вернула из российского плена 205 защитников. Освобожденные воины эмоционально комментируют возвращение на родную землю. Одним из таких видео поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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