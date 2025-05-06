Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

Никогда ранее назначенный канцлер не терпел неудачу на выборах в Бундестаг после успешных коалиционных переговоров.

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Фридриха Мерца не избрали канцлером в первом туре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Мерцу не хватило шести голосов для избрания канцлером

Второй тур голосования состоится в течение 14 дней

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц не был избран на должность канцлера Германии в первом туре, так как не смог набрать нужного количества голосов.

Как пишет Tagesschau, за Мерца проголосовали 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Сессию прервали для того, чтобы политики обсудили свои следующие шаги.

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"Коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ в совокупности имеют 328 мест в парламенте. Это уникальное событие в истории Федеративной Республики Германия. Никогда ранее назначенный канцлер не терпел неудачу на выборах в Бундестаг после успешных коалиционных переговоров", - пишет издание.

Согласно Конституции Германии, если кандидат не избран, Бундестаг может избрать Федерального канцлера в течение 14 дней после голосования более чем половиной своих членов.

Второй тур голосования теперь может быть назначен в течение двух недель.

Если большинство голосов канцлера по-прежнему не будет получено, в третьем туре голосования будет достаточно большинства голосов присутствующих членов парламента.

Лидер Партии зеленых Франциска Брантнер назвала провал лидера ХДС Мерца в первом туре голосования как "сложную ситуацию", пишет ZDF.

"Мы все надеялись, что мы в Германии снова сможем действовать, что у нас будет правительство, способное действовать в эти трудные мировые времена". Парламентским группам предстоит решить, как действовать дальше", - сказала депутат.

Фридрих Мерц и Украина - последние новости

Как писал Главред, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявлял, что Германия во время правления канцлера Фридриха Мерца имеет все шансы стать главным партнером Украины, а также лидером Европы.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его словам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

13 апреля Мерц заявил, что согласился бы на поставку Украине ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Ракета Taurus - основные характеристики / Инфографика: Главред

По данным СМИ, Мерц должен был приехать в Украину после избрания канцлером Германии. Визит должен был быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

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