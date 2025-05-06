Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

Анна Ярославская
6 мая 2025, 11:34
428
Никогда ранее назначенный канцлер не терпел неудачу на выборах в Бундестаг после успешных коалиционных переговоров.
Фридрих Мерц, Бундестаг
Фридриха Мерца не избрали канцлером в первом туре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

  • Мерцу не хватило шести голосов для избрания канцлером
  • Второй тур голосования состоится в течение 14 дней

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц не был избран на должность канцлера Германии в первом туре, так как не смог набрать нужного количества голосов.

Как пишет Tagesschau, за Мерца проголосовали 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Сессию прервали для того, чтобы политики обсудили свои следующие шаги.

видео дня

"Коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ в совокупности имеют 328 мест в парламенте. Это уникальное событие в истории Федеративной Республики Германия. Никогда ранее назначенный канцлер не терпел неудачу на выборах в Бундестаг после успешных коалиционных переговоров", - пишет издание.

Согласно Конституции Германии, если кандидат не избран, Бундестаг может избрать Федерального канцлера в течение 14 дней после голосования более чем половиной своих членов.

Второй тур голосования теперь может быть назначен в течение двух недель.

Если большинство голосов канцлера по-прежнему не будет получено, в третьем туре голосования будет достаточно большинства голосов присутствующих членов парламента.

Лидер Партии зеленых Франциска Брантнер назвала провал лидера ХДС Мерца в первом туре голосования как "сложную ситуацию", пишет ZDF.

"Мы все надеялись, что мы в Германии снова сможем действовать, что у нас будет правительство, способное действовать в эти трудные мировые времена". Парламентским группам предстоит решить, как действовать дальше", - сказала депутат.

Фридрих Мерц и Украина - последние новости

Как писал Главред, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявлял, что Германия во время правления канцлера Фридриха Мерца имеет все шансы стать главным партнером Украины, а также лидером Европы.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его словам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

13 апреля Мерц заявил, что согласился бы на поставку Украине ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - основные характеристики / Инфографика: Главред

По данным СМИ, Мерц должен был приехать в Украину после избрания канцлером Германии. Визит должен был быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии Фридрих Мерц
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

12:59Синоптик
Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

12:45Украина
Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

12:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

Последние новости

13:30

Цены на клубнику в Украине рекордно растут: где дешевле купить любимую ягоду

13:00

Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

12:59

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

12:45

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

12:44

Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
12:40

"Задолженность по кредиту": украинцам рассылают SMS от псевдо-Ощадбанка

12:37

РФ взяла паузу: в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем

12:34

"Руки-ноги целые, какой ты ветеран": во Львове произошел конфликт с военным в банке

12:11

Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

Реклама
12:10

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

12:02

Враг начинает новое наступление: эксперт сообщил, что ВСУ могут сорвать операцию

11:46

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

11:43

Разведка перед ударами на 9 мая: эксперт о массированной атаке дронов на РФ

11:34

Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

11:27

После слухов о разводе: молодая жена Цекало решилась на серьезный шаг

11:21

Что делать, если листья клубники желтеют: 1 добавка в воду и проблема решенаВидео

11:15

Загадка 50 гривен раскрыта: кто изображен на обороте и что эти фигуры скрываютВидео

11:01

Украина уже получила бонус: Загородний рассказал о пользе соглашения о недрахВидео

10:58

Цены "кусаются": в Украине резко подорожали два популярных продукта

10:56

Китайский гороскоп на завтра 7 мая: Обезьянам - стресс, Лошадям - уныние

Реклама
10:52

Пушилин озвучил планы Путина по оккупированным территориям Украины

10:48

13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда сериалов Netflix

10:40

ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении

10:21

"Желание - не возможности": в ЦПД рассказали о возможном прорыве РФ на Херсонщине

10:11

Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали

10:03

Рианна беременна третьим ребенком

09:45

Дуда сказал, кто может заставить Путина заключить мир

09:41

Лидер президентской гонки в Румынии высказался против передачи оружия Украине

09:21

"Позорит украинскую нацию": известная актриса "разнесла" беглеца Потапа

09:19

Хотят окружить два города: россияне готовятся к масштабному прорыву на фронте

08:42

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

08:17

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, деталиФотоВидео

08:00

Трамп добивает Россию: почему войска РФ будут драпать на границы 1991 годамнениеВидео

07:58

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

07:23

Ночью Москву атаковали дроны, прогремели взрывы: что известно

07:10

Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

06:38

Харьков был под массированной атакой дронов: 20 "прилетов", есть пострадавшиеФотоВидео

06:10

Россияне скрывают свои огромные потери на фронтемнение

06:05

"Трусить" будет очень много дней: Украина под жесткой атакой затяжной бури

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

05:00

Хитрая головоломка: найдите 3 отличия в картинках женщины у банкомата за 17 секунд

04:32

Им пугали людей в СССР: почему в советские времена люди боялись ковров

04:14

За секунды и без химии: как проверить свежесть молока в домашних условияхВидео

03:32

Когда нельзя включать кондиционер в авто: ошибаются даже опытные водители

03:20

Гороскоп по лунному календарю: что сделать 6 мая, чтобы притянуть достаток

02:20

Могут сыграть как в пользу РФ, так и Украины: выйдут ли США из мирных переговоров

02:00

"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

01:52

Выживет ли НАТО без США: дипломат рассказал об опасных сценариях

01:30

Теперь официально: Джиджи Хадид элегантно подтвердила роман с бывшим Ирины Шейк

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять