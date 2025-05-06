"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

Филипп Киркоров выглядит не совсем здоровым.

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Филипп Киркоров - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров удивил своим видом

Какой диагноз может быть у путиниста

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, начал стремительно терять вес и выглядит изможденным.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, после последнего его выступления на концерте поклонники считают, что путинист болеет.

видео дня

В Сети появилось видео, на котором певец с трудом пел свою песню.

"А что с дикцией, с голосом? Микроинсульт? Липосакция задела голосовые связки?" - написали СМИ.

Филипп Киркоров на концерте / фото: скрин t.me/svetskyhronik

Также в комментариях поклонники выразили свои предположения насчет состояния Киркорова.

"У него сил нету петь, болеет";

"Возраст, да ещё резкое похудение не есть хорошо для всего организма и для голоса в том числе";

"Вид больше болезненный, чем здоровый";

"Это просто уже ходячий труп какой-то", - написали пользователи соцсети.

Филипп Киркоров резко сбросил вес / фото: росСМИ

Напомним, Филипп Киркоров заметно похудел после смерти его отца Бедроса Киркорова. По словам помощницы путиниста, Киркоров даже не прикасается к еде.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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