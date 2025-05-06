Кратко:
- Филипп Киркоров удивил своим видом
- Какой диагноз может быть у путиниста
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, начал стремительно терять вес и выглядит изможденным.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, после последнего его выступления на концерте поклонники считают, что путинист болеет.
В Сети появилось видео, на котором певец с трудом пел свою песню.
"А что с дикцией, с голосом? Микроинсульт? Липосакция задела голосовые связки?" - написали СМИ.
Также в комментариях поклонники выразили свои предположения насчет состояния Киркорова.
"У него сил нету петь, болеет";
"Возраст, да ещё резкое похудение не есть хорошо для всего организма и для голоса в том числе";
"Вид больше болезненный, чем здоровый";
"Это просто уже ходячий труп какой-то", - написали пользователи соцсети.
Напомним, Филипп Киркоров заметно похудел после смерти его отца Бедроса Киркорова. По словам помощницы путиниста, Киркоров даже не прикасается к еде.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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