Прекращение огня является необходимостью: РФ не сможет вести войну - Ингрэм

Исчерпание человеческого ресурса с обеих сторон влияет на необходимость решать вопрос об окончании войны.

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У России уже нет достаточного количества ресурсов для ведения долговременной войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео в YouTube

Что сказал британский полковник:

Обе стороны войны понесли потери и истощились

Прекращение боевых действий было бы выгодно и Киеву и Москве

Украина может занять более сильную позицию

В течение последних нескольких месяцев среди лидеров западных стран активно продолжаются обсуждения возможных сценариев окончания войны в Украине или, по крайней мере, замораживания конфликта.

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм рассказал 24 Каналу, что достичь прекращения огня сейчас действительно необходимо, причем как и стране-агрессору России, так и Украине.

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Он объясняет, что обе страны страдают от потерь в войне. В частности, в течение 2024 года РФ теряла ежедневно от 1400 до 2000 человек. Поэтому ресурсы для ведения войны в нынешнем темпе у Кремля скоро закончатся.

"Россияне использовали большинство бронетехники, которая была на хранении, и полагаются на ракеты и боеприпасы, которые поступают из Ирана и КНДР. С точки зрения надежности, я бы не хотел ставить северокорейский снаряд в пушку и стоять рядом, когда натянут шнур для его запуска", - добавил Ингрэм.

Поэтому заявления Путина о якобы готовности продолжать боевые действия на территории Украины не соответствуют реальным возможностям армии РФ.

"Что касается Украины, то она также несет большие потери на передовой, но имеет более широкую поддержку. Оборонная база растет и увеличивает производственные мощности, тогда как в России они достигли предела", - отметил британский полковник.

Кроме этого не стоит забывать о поддержке Украины со стороны западных партнеров, которые только начинают достигать необходимых производственных стандартов для обеспечения всех потребностей.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль недавно заявил, что Украина и страна-агрессор Россия быстро приближаются к перспективе прекращения огня несмотря на сложнейшую ситуацию на фронте.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский отверг идею немедленного прекращения огня, ведь Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир и государство должно получить эффективные гарантии.

Накануне также полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что приход Дональда Трампа к власти может повлиять на ход войны в Украине, однако ключевым остается то, что любые мирные переговоры или договоренности о прекращении огня должны базироваться исключительно на условиях Украины.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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Кто такой Филипп Ингрэм? Филипп Ингрэм - журналист, специализирующийся на сферах безопасности и разведки. Долгое время прослужил в британской военной разведке и имеет многолетний опыт во всех аспектах разведки и безопасности, а также стратегического планирования.

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