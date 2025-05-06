Ким Кардашьян набросилась на охранника за платье: что тот сделал

Ким Кардашьян отругала собственного охранника за свое платье.

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Ким Кардашьян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

Что случилось на вечере Met Gala 2025

На кого разозлилась Ким Кардашьян

Голивудская светская дива Ким Кардашьян отругала охранника за то, что он наступил ей на платье, когда она направлялась на Met Gala 2025.

Как пишет Page Six, 44-летняя основательница Skims была замечена отчитывающей одного из своих телохранителей, когда она и ее 11-летняя дочь Норт Уэст покидали шикарный отель Ritz-Carlton в Нью-Йорке.

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Ким Кардашьян / Instagram

В ставшем вирусным видео на TikTok можно увидеть, как мама двоих детей выходит из отеля к толпе поклонников и папарацци, когда охранник случайно спотыкается о шлейф ее сшитого на заказ наряда Chrome Hearts.

Хотя широкие поля ее кожаной фетровой шляпы закрывали большую часть ее лица, Кардашьян бросила на мужчину сердитый взгляд после инцидента.

"Ты можешь смотреть, куда наступаешь?" — якобы сказала Кардашьян мужчине, сообщила эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг.

Ким Кардашьян / Instagram

Спустя несколько мгновений звезда "Семейки Кардашьян" запрыгнула в ожидавшую ее машину, которая везла ее в Метрополитен-музей.

Во время самого важного вечера моды, темой которого было "Superfine: Tailoring Black Style", Кардашьян появилась в корсетном комплекте Chrome Hearts, демонстрирующем смелый облегающий образ.

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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

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Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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