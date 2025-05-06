Что посадить в мае в открытый грунт: эти овощи и ягоды дадут хороший урожай

Вы узнаете:
- Какие зелень и овощи можно сажать в мае
- Какие ягоды, тыквенные и цветы можно сажать в мае
Май - прекрасный месяц для того, чтобы посадить в открытый грунт и садовые, и огородные культуры. Погода способствует тому, чтобы они отлично развивались, выдерживали небольшие заморозки, дожди и перепады температуры. "Главред" расскажет, что именно можно высаживать в мае.
Автор Youtube-канала "Місячна Країна" также рассказала, что и когда сажать в мае 2025 года.
Зелень
В мае можно заняться рассадой петрушки, базилика, тимьяна, укропа, шалфея и цикория. Эти растения прекрасно переносят переменчивую погоду в мае, не требуют особого ухода, а также обладают прекрасными вкусовыми качествами. Самое главное правило перед высаживанием рассады – соблюдать температурный режим.
Овощи
Перед тем как сажать овощи, нужно подготовить почву. Для этого следует разрыхлить её, перекопать и добавить удобряющих смесей на основе азота в соотношении: 30 г удобрения на 1кв. м. Убираем засохшие листья, освобождая кусты смородины, вишню, яблоню и другие фруктовые деревья.
В мае можно выращивать морковь, репу, капусту, огурцы, картофель, чеснок, редис и кукурузу. Вторую половину мая можно распределить на высаживание баклажанов, помидоров и перца. Для посадки картофеля нужно знать температуру почвы. Она должна быть в пределах 8 градусов при глубине в 9 см. При температуре от +20 градусов можно заняться высаживанием пастернака, петрушки, репы и моркови, а также бобов и гороха. Май – это лучший период, когда сажать лук весной наиболее оптимально.
Ягоды
Малину и клубнику тоже можно сажать в мае. Почву для них лучше готовить в апреле, когда погода еще не стабилизировалась. Для того чтобы ягоды точно прижились, воспользуйтесь этими советами:
- земля должна быть с нейтральным содержанием кислот.
- избегайте ветров.
- обеспечьте хороший доступ к солнечному свету.
- нельзя сажать малину после помидоров, картофеля или клубники.
Тыквенные
Если вы выращиваете арбузы, тыквы и дыни, то май - лучшее время для их высадки. Делать это можно уже в первых числах мая.
Семена арбуза можно сажать, когда воздух прогрелся до 12 градусов. Чтобы получить хороший урожай тыквы, сажайте ее после помидоров, картофеля, гороха или фасоли.
Перед посадкой дыни в грунт лучше накрыть его агроволокном за 2 недели для прогрева земли.
Цветы
Существует множество видов цветов, которые можно сажать в мае, так как грунт обладает не только достаточной влажностью для посева семян, но и надлежащей температурой. Отвечая на вопрос цветоводов о том, что садить в мае, наиболее удачным выбором станут следующие виды: настурция, астра, бархатцы, гипсофила, розы, нивяник, петунии, портулак. Успех и тонкости посадки будут зависеть от погодных условий, поэтому для уверенности в первой половине месяца можно высаживать цветы, легко переносящие холод. Перед тем, как прорасти, семена будут находиться в почве около недели.
Смотрите видео о том, что и когда сажать в мае 2025 года
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