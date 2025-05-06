Что делать, если листья клубники желтеют: 1 добавка в воду и проблема решена

Если вы заметили, что листья клубники на ваших грядках начинают желтеть или скручиваться вверх, не игнорируйте этот сигнал.

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Что делать, если листья клубники желтеют / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему желтеют листья на клубнике

Чем полить растение, чтобы этого избежать

Пожелтение листьев может быть признаком дефицита магния — важного элемента, необходимого для здорового роста растений и получения обильного урожая клубники.

Что вызывает пожелтение листьев на кустах клубники? Основной причиной часто становится истощённая почва, в которой не хватает питательных веществ, пишет express.co.

Клубника — культура, которая требует богатого и сбалансированного питания. Без достаточного количества магния растение не может полноценно вырабатывать энергию, что приводит к замедленному росту, мелким и невкусным ягодам. Однако есть простое натуральное средство, которое поможет быстро восполнить дефицит магния — это соль Эпсома (английская соль).

По словам эксперта по органическим удобрениям Фаях, соль Эпсома может стать настоящей находкой для садоводов: "Она не содержит натрия и состоит из сульфата магния, который способствует укреплению корней, увеличению урожайности и улучшению вкуса ягод".

Особенно эффективно применение соли Эпсома в мае — именно в это время клубника начинает формировать плоды, и потребность в магнии возрастает.

Как правильно применять соль Эпсома для клубники?

Растворите 1 столовую ложку соли Эпсома в 4 литрах воды. Поливайте кусты клубники как обычно, стараясь орошать и верхнюю, и нижнюю стороны листьев. Повторяйте процедуру раз в 4–6 недель, но не чаще одного раза в месяц.

Важно помнить, что соль Эпсома — это не замена основным удобрениям, а дополнительная поддержка, способная улучшить здоровье клубники и помочь вырастить крупные, сочные ягоды уже этим летом.

Смотрите видео о том, что такое соль Эпсома и чем она полезна:

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