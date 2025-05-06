Что делать, если листья клубники желтеют: 1 добавка в воду и проблема решена

Вы узнаете:
- Почему желтеют листья на клубнике
- Чем полить растение, чтобы этого избежать
Пожелтение листьев может быть признаком дефицита магния — важного элемента, необходимого для здорового роста растений и получения обильного урожая клубники.
Что вызывает пожелтение листьев на кустах клубники? Основной причиной часто становится истощённая почва, в которой не хватает питательных веществ, пишет express.co.
Клубника — культура, которая требует богатого и сбалансированного питания. Без достаточного количества магния растение не может полноценно вырабатывать энергию, что приводит к замедленному росту, мелким и невкусным ягодам. Однако есть простое натуральное средство, которое поможет быстро восполнить дефицит магния — это соль Эпсома (английская соль).
По словам эксперта по органическим удобрениям Фаях, соль Эпсома может стать настоящей находкой для садоводов: "Она не содержит натрия и состоит из сульфата магния, который способствует укреплению корней, увеличению урожайности и улучшению вкуса ягод".
Особенно эффективно применение соли Эпсома в мае — именно в это время клубника начинает формировать плоды, и потребность в магнии возрастает.
Как правильно применять соль Эпсома для клубники?
- Растворите 1 столовую ложку соли Эпсома в 4 литрах воды.
- Поливайте кусты клубники как обычно, стараясь орошать и верхнюю, и нижнюю стороны листьев.
- Повторяйте процедуру раз в 4–6 недель, но не чаще одного раза в месяц.
Важно помнить, что соль Эпсома — это не замена основным удобрениям, а дополнительная поддержка, способная улучшить здоровье клубники и помочь вырастить крупные, сочные ягоды уже этим летом.
Смотрите видео о том, что такое соль Эпсома и чем она полезна:
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