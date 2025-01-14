'Украина прекратит существование': в СНБО ответили на заявление Патрушева

Помощник российского диктатора Путина обвинил Украину в разрушении собственных городов и заявил об исчезновении Украины в 2025 г. В СНБО отреагировали.

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В СНБО ответили на заявление Патрушева по Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

Патрушев заявил о том, что Украина прекратит свое существование в 2025 году

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отреагировал и отметил, что кремлевский чиновник боится правды о распаде РФ в ближайшие 50 лет

Помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина якобы прекратит свое существование в 2025 году. Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Комсомольская правда".

По словам Патрушева, переговоры по завершению войны в Украине должны происходить между Россией и США.

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"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я считаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", - сказал Патрушев.

Он добавил, что обсуждать этот вопрос с Лондоном и Брюсселем нет смысла, поскольку, по его мнению, ЕС не может представлять позицию таких стран, как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния, которые, по его словам, имеют "взвешенную позицию в отношении России".

Патрушев также сделал дерзкое заявление о "братском отношении" россиян к украинцам и заявил, что Москва якобы обеспокоена происходящим в Украине, при этом традиционно цинично обвинив Киев в разрушении собственных городов.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в ответ на заявление помощника российского диктатора Путина назвал Патрушева - "генератором случайных заявлений".

По его словам. Патрушев провалил все, что мог провалить, в частности посоветовал Путину пугалку с ракетой "Орешник", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина.

"Обычный, сумасшедший дед, далекий от реальности. Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения РФ на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше", - написал Коваленко в своем Telegram.

Коваленко отметил, что сейчас последствия скрыты за иллюзией "стабильности режима", но в течение следующего десятилетия, особенно если Россия вступит в прямой конфликт с НАТО, ситуация станет очевидной. Шансы Патрушева лично увидеть независимость Башкорстана, Татарстана, Коми или Сахи невелики из-за его возраста.

Именно поэтому, по мнению Коваленко, он и распространяет необоснованные заявления об Украине.

"Это все страх реальности, которую он где-то чувствует на уровне подсознания, и которая может стать спасением для Московии от варварского типа существования в будущие 50 лет. И этот страх заставляет его верить в то, чего не произойдет. Украина есть и будет. А вот Россия в следующие 50 лет должна вернуться в Московию", - резюмировал глава Центра противодействия дезинформации.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ объяснили ситуацию с переводом специалистов Воздушных сил в пехотные подразделения, назвав это вынужденной мерой. При этом в Генштабе заверили, что остродефицитных специалистов переводить не будут.

Тем временем украинские военные на территории Курской области в России захватили в плен двух солдат из КНДР, что стало уникальным событием в войне, отмечает The Guardian.

В ночь на 14 января украинские силы нанесли удары по объектам в нескольких регионах страны-агрессора. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении военного аэродрома "Энгельс-2".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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