Какие гарантии безопасности может дать Украине Европа: ответ эксперта

Основные тезисы Ягуна:
- Предоставят ли партнёры Украины гарантии безопасности – открытый вопрос
- Украина не успокоится, пока не вернет все свои территории
О том, какие действенные гарантии безопасности могут предоставить Украине западные страны на ближайшие четыре года, если новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещает президенту РФ Владимиру Путину невступление нашей страны в НАТО, рассказал на чате в Главреде бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
"Не понимаю, какими могут быть действенные гарантии безопасности, кроме введения иностранных войск и создания их баз на территории Украины. Подчёркиваю, не миротворцев, а именно войск. Только создание военных баз западных стран, например, вдоль линии соприкосновения, может быть гарантией того, что Путин дальше не полезет. Но готовы ли к этому наши партнёры – открытый вопрос", - говорит Ягун.
Он также перечислил возможные гарантиии безопасности для Украины со стороны западных стран.
"Какие вообще могут быть гарантии для нас? Либо членство Украины в НАТО, либо накачка нашей страны оружием, долговременные поставки которого чётко гарантируются, либо ввод войск западных стран на территорию нашей страны. Если в Украину введут войска численностью хотя бы до 10 тысяч человек и разместят определённые элементы военной инфраструктуры на нашей территории, например, в Днепре, Полтаве или Николаеве, Россия точно успокоится", - считает эксперт.
По мнению эксперта, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.
"Впрочем, я не убеждён, что успокоится Украина. Не понимаю, что должно произойти, чтобы Украина успокоилась и подписала соглашения до возвращения всех территорий. Ведь прежде всего Украина не может и не имеет права подписывать соглашения, потому что, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.Например, между Японией и Россией мирного соглашения не существует, потому что РФ оккупировала японскую территорию. Посчитайте, сколько уже лет прошло с 1945-го, когда не было подписано соглашение", - добавил Ягун.
Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:
Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".
После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.
Политический аналитик Александр Палий напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший.
"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - считает Палий.
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Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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