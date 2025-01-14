Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Какие гарантии безопасности может дать Украине Европа: ответ эксперта

Виталий Кирсанов
14 января 2025, 16:40обновлено 14 января, 17:23
148
По мнению Виктора Ягуна, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.
Виктор Ягун
Виктор Ягун / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

Основные тезисы Ягуна:

  • Предоставят ли партнёры Украины гарантии безопасности – открытый вопрос
  • Украина не успокоится, пока не вернет все свои территории

О том, какие действенные гарантии безопасности могут предоставить Украине западные страны на ближайшие четыре года, если новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещает президенту РФ Владимиру Путину невступление нашей страны в НАТО, рассказал на чате в Главреде бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Не понимаю, какими могут быть действенные гарантии безопасности, кроме введения иностранных войск и создания их баз на территории Украины. Подчёркиваю, не миротворцев, а именно войск. Только создание военных баз западных стран, например, вдоль линии соприкосновения, может быть гарантией того, что Путин дальше не полезет. Но готовы ли к этому наши партнёры – открытый вопрос", - говорит Ягун.

Он также перечислил возможные гарантиии безопасности для Украины со стороны западных стран.

"Какие вообще могут быть гарантии для нас? Либо членство Украины в НАТО, либо накачка нашей страны оружием, долговременные поставки которого чётко гарантируются, либо ввод войск западных стран на территорию нашей страны. Если в Украину введут войска численностью хотя бы до 10 тысяч человек и разместят определённые элементы военной инфраструктуры на нашей территории, например, в Днепре, Полтаве или Николаеве, Россия точно успокоится", - считает эксперт.

По мнению эксперта, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.

"Впрочем, я не убеждён, что успокоится Украина. Не понимаю, что должно произойти, чтобы Украина успокоилась и подписала соглашения до возвращения всех территорий. Ведь прежде всего Украина не может и не имеет права подписывать соглашения, потому что, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.Например, между Японией и Россией мирного соглашения не существует, потому что РФ оккупировала японскую территорию. Посчитайте, сколько уже лет прошло с 1945-го, когда не было подписано соглашение", - добавил Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.

Политический аналитик Александр Палий напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший.

"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - считает Палий.

Читайте также:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    перемирие новости России война в Украине НАТО вторжение России вступление в НАТО режим прекращения огня Виктор Ягун
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Непростые решения": в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту

    "Непростые решения": в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту

    18:18Украина
    "Украина прекратит существование": в СНБО ответили на заявление Патрушева

    "Украина прекратит существование": в СНБО ответили на заявление Патрушева

    17:48Мир
    "Вынужденный шаг": в Генштабе прокомментировали перевод военных ВС в пехоту

    "Вынужденный шаг": в Генштабе прокомментировали перевод военных ВС в пехоту

    16:48Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Ничего не помогло": в семье Валерия Меладзе случилось несчастье - детали

    "Ничего не помогло": в семье Валерия Меладзе случилось несчастье - детали

    Кристина Орбакайте обратилась к россиянам - Пугачева отреагировала моментально

    Кристина Орбакайте обратилась к россиянам - Пугачева отреагировала моментально

    Для 3 знаков зодиака начало 2025 года станет настоящей сказкой: кто они

    Для 3 знаков зодиака начало 2025 года станет настоящей сказкой: кто они

    Наталья Могилевская заговорила об измене в браке - что случилось

    Наталья Могилевская заговорила об измене в браке - что случилось

    Гороскоп на завтра 15 января: Девам - важное сообщение, Весам - вознаграждение

    Гороскоп на завтра 15 января: Девам - важное сообщение, Весам - вознаграждение

    Последние новости

    18:38

    Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

    18:31

    Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак

    18:18

    "Непростые решения": в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту

    18:08

    Прекращать огонь в Украине преждевременно опасно: в США объяснили почему

    17:49

    Большинство водителей не догадывается: зачем на дорогах устанавливают зеркала

    Договорённость о прекращении огня вроде "Минска" может быть достигнута через 3-4 месяца – ЯгунДоговорённость о прекращении огня вроде "Минска" может быть достигнута через 3-4 месяца – Ягун
    17:49

    Тоня Матвиенко показала, как отдыхает в Арабских Эмиратах

    17:48

    "Украина прекратит существование": в СНБО ответили на заявление Патрушева

    17:43

    Закрытие шахты в Покровске: уголь для металлургов заменят американским

    17:39

    Как Украина усиливает свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампамнение

    Реклама
    16:57

    Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара: эффективные способы

    16:57

    Трендовый маникюр 2025 года: интересные идеи дизайна на любой вкус

    16:48

    "Вынужденный шаг": в Генштабе прокомментировали перевод военных ВС в пехоту

    16:40

    Какие гарантии безопасности может дать Украине Европа: ответ эксперта

    16:32

    Штраф до 25 тысяч: кому нужно пройти ВВК до 5 февраля - новые правила учета

    16:10

    Хищение 27 тыс. евро из кабинета начальника ТЦК: появились официальные комментарии

    15:50

    Нужно ли солить воду для макарон: шеф-повар поставил точку в спореВидео

    15:34

    Что делать, если приснился покойник: почему мы видим мертвых людей во сне

    15:24

    ВСУ нанесли самый массовый удар по РФ: пораженные объекты на расстоянии до 1100 км

    15:24

    "РФ уже на грани": перемирие нужно прежде всего России - генерал-майор запаса СБУВидео

    15:17

    РФ с лета создавала запас ракет и топлива: Коваленко об ударе по "Энгельсу"

    Реклама
    15:07

    Снижение мобилизационного возраста: Зеленский ответил на заявления партнеров

    15:04

    Откровенно, щемяще, искренне: звезда фильмов о Мишке Паддингтоне рассказал о новой части франшизыВидео

    14:51

    Водителям на заметку: пять ошибок, которые "убивают" генератор в автомобиле

    14:26

    Поставляли на фронт бракованные пулемёты: ГБР объявило о подозрение трём чиновникам

    14:24

    "Произошла трагедия": Остап Ступка рассказал, почему разошелся с четвертой женой

    14:20

    "Зимняя сказка" накроет часть областей: где в Украине будут снег и сильный мороз

    14:06

    ВСУ "дали пощечину" России и КНДР: СМИ сообщили об уникальном моменте в войне

    13:57

    Муж пропагандистки Симоньян не приходит в сознание: в каком он состоянии

    13:51

    Специя всегда будет под рукой: как выращивать куркуму в домашних условиях

    13:39

    Вместо традиционного борща: самое сытное первое блюдо - божественно вкусноВидео

    13:36

    Лилия Ребрик ответила на хейт о рождении третьего ребенка ради брони для мужа

    13:12

    РФ не сможет атаковать, как раньше: авиационный потенциал врага ослаб - Романенко

    12:50

    "Мира не будет никогда": сколько может длиться война в Украине - прогноз

    12:29

    Слава Демин рассказал про свои ухаживания за участницей "Холостяка-13"

    12:20

    Ягун сказал, как понимать скандальное заявление Трампа о членстве Украины в НАТОВидео

    12:19

    "Жалко парня": что случилось с внуком Аллы Пугачевой в США

    12:15

    Сколько света мотает стиралка: как уменьшить расход

    12:08

    Масштабные удары по РФ: ВСУ поразили важный аэродром и химический завод врага

    12:06

    Самый быстрый рецепт блюда из лаваша за 5 минут: пальчики оближешь

    11:48

    Бои в Торецке продолжаются: в ВСУ опровергли информацию о захвате города

    Реклама
    11:35

    Жена Цекало стала копией Майкла Джексона

    11:25

    Продление военного положения и мобилизации: Зеленский внес новое предложение

    11:16

    Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - злоупотребление, Козлам - проблемы

    11:00

    Кому грозит штраф за игнорирование ВВК: в ТЦК ответили

    10:50

    5 знаков зодиака, которым трудно угодить

    10:50

    Как посадить новогоднюю елку в саду после праздникаВидео

    10:22

    Умерла Барбара: в сети написали о смерти популярной польской актрисы

    10:13

    "Уже не вместе": журналистка рассказала, что случилось с браком Дмитрия Комарова

    10:13

    Министр обороны Германии неожиданно приехал на переговоры с Украиной: детали

    09:57

    РФ готовит котел на тысячи километров: экс-сотрудник СБУ предупредил об опасности

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять