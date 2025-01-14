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"Мира не будет никогда": сколько может длиться война в Украине - прогноз

Марина Фурман
14 января 2025, 12:50
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Россия всегда будет пытаться сделать все, чтобы Украины не существовало.
'Мира не будет никогда': сколько может длиться война в Украине - прогноз
Мир ждет пока развалится Российская Федерация / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • Украина может повторить сценарий Израиля
  • Продолжительность войны в Украине зависит от событий в России

Война в Украине может продолжаться еще много лет, кроме того, мы можем повторить судьбу Израиля, где противостояние не прекращается. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на сайте Главред.

Он отметил, что длительность войны в Украине зависит от событий в России.

"Если Россия будет существовать в ее нынешнем виде, мира не будет никогда, даже после смены строя в РФ и прихода к власти "хороших русских". Россияне всегда будут вспоминать, что "Одесса - русский город" и "в Киеве все говорят по-русски", потому что у них нет другой логики. Поэтому все просто: Россия в ее нынешнем виде без захвата Киева и его исторического наследия существовать не может. Поэтому она всегда будет пытаться сделать все, чтобы Украины не существовало. И именно поэтому война может продолжаться вечно", - объяснил Ягун.

Сколько может длиться война в Украине- - смотрите видео:

При этом он добавил, что перемирие также может длиться достаточно долго. Он привел пример войны Японии и России, где перемирие длится с 1945 года, хотя никто никаких соглашений не подписал.

"Россия считает захваченную территорию своей, Япония этого не признает, а мир просто закрыл глаза", - рассказал генерал-майор.

Аналогичная ситуация была со странами Балтии, когда они находились под контролем Советского Союза.

"СССР исчез - и независимость этих стран восстановилась. Все встало на свои места, за исключением определенных нюансов. А нюансы, например, такие: от Эстонии в свое время отрезали 20% территории и оставили частью Псковской области. Кто ее будет возвращать? Когда Россия распадется, Эстония просто скажет, что по ее документам, это эстонская территория.", - отметил Ягун.

Он подчеркнул, что все просто ждут, когда развалится Российская Федерация: и финны, и эстонцы, и японцы, и китайцы. В том числе и украинцы.

Завершение войны в Украине - последние прогнозы

Недавно майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман рассказывал, что в 2025 году война будет продолжаться постоянно, без пауз. Он также напомнил, что в последнее время неоднократно звучали заявления о том, что боевые действия могут прекратиться, и начнутся переговоры. Но для того, чтобы проводить переговоры, обе стороны должны стремиться достичь определенного компромиссного варианта. Однако страна-агрессор Россия этого не хочет и ни на какие компромиссы идти не собирается. Москва выдвигает свои требования, которые Украина выполнять не собирается.

Как писал Главред со ссылкой на руководителя ЦПД, РФ намерена продолжать войну до 2027 года, избегая переговоров о ее завершении. Там начали собирать ресурсы для продолжения конфликта. Также Коваленко объяснил, что принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ - в частности, Китай.

Ранее в издании Financial Times сообщали, что война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. По их данным, будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Кроме того, Трамп может угрожать Путину усилением санкций и усилить поддержку Киева.

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