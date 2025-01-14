ВСУ "дали пощечину" России и КНДР: СМИ сообщили об уникальном моменте в войне

Украина получила уникальный шанс благодаря операции ВСУ в Курской области.

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Захват в плен северокорейских военных стал "ударом" для РФ и КНДР / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрин с YouTube

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Взятие в плен военных из КНДР стало уникальным

Москва и Пхеньян уже не могут отрицать присутствие войск КНДР в РФ

Украина может получить больше западной поддержки

Украинские военные на территории Курской области, что в стране-агрессоре России, захватили в плен двух военнослужащих из КНДР. Как пишет The Guardian, это стало уникальным моментом в войне против врага.

Подтверждение факта участия иностранных контингентов в российско-украинской войне со стороны противника стало очень важным для международного сообщества и его решений в контексте поддержки Украины в будущем.

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"Пять лет назад никто бы не поверил, что северокорейские солдаты появятся на территории Украины. Это большой успех Киева, поскольку Москва и Пхеньян продолжают отрицать участие северокорейцев в конфликте", - отметил корреспондент издания Люк Хардинг.

Украина надеется, что такой успех станет стимулом для увеличения западной поддержки и помощи, а также передаст Северной Корее важный сигнал о последствиях ее действий в поддержке врага.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Взятие в плен северокорейских военных

Напомним, Главред писал, что 11 января президент Владимир Зеленский сообщил о том, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи.

Впоследствии выяснилось, что по информации южнокорейской разведки, среди захваченных в плен есть двое военных, которые принадлежат к Главному разведывательному управлению КНДР - ключевому органу военной разведки Северной Кореи. В то же время северокорейские пленные, попавшие в руки Вооруженных сил Украины, не выражают желания перейти на сторону Южной Кореи.

Также ранее южнокорейские разведслужбы процитировали слова одного из северокорейских военнопленных, который рассказал, что среди солдат из КНДР в России были "значительные потери".

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Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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