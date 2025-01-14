Зеленский показал новое видео допроса пленного солдата КНДР

По словам пленного, в России ему выдали документы, однако там было не его имя и не было фото.

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Допрос пленного военного из КНДР / коллаж: Главред, фото: ТК Zelenskiy / Official

Кратко:

Военный КНДР говорит, что не помнит, когда попал в плен

Северокореец утверждает, что не брал украинских военных в плен

Президент Украины Владимир Зеленский показал новый видеополик допроса пленного военного из Северной Кореи. Видео опубликовал Зеленский в своем Telegram.

На видео у северокорейца спрашивают, когда он попал в плен к ВСУ. Мужчина отвечает, что не помнит. По его словам, он вспоминает только бой, в котором его оставили собратья, и несколько дней он находился один.

видео дня

"Меня ранили, а после боя было отступление. Поскольку я получил ранение, то не мог передвигаться. И примерно 3-5 дней оставался один. Потом меня нашли войска Украины", - говорит он.

По словам пленного, в России ему выдали документы, однако там было не его имя и не было фото. Он также рассказал, что в России их учили, как брать в плен украинских военных.

"У меня была такая учеба: если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинку с домом. Одна картинка там - дом, другая - оружие. И даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом - его отпускают, если оружие - мы сдаем его в плен", - ответил мужчина.

/ скриншот с ТК Главред

Смотрите видео допроса пленного солдата КНДР

Северокореец утверждает, что ни он, ни бойцы из его подразделения не брали украинских военных в плен.

По словам Зеленского, сейчас устанавливаются факты и проверяются детали относительно пленного.

"Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - написал Зеленский.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Взятие в плен северокорейских военных

Напомним, Главред писал, что 11 января президент Владимир Зеленский сообщил о том, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи.

Впоследствии выяснилось, что по информации южнокорейской разведки, среди захваченных в плен есть двое военных, которые принадлежат к Главному разведывательному управлению КНДР - ключевому органу военной разведки Северной Кореи. В то же время северокорейские пленные, попавшие в руки Вооруженных сил Украины, не выражают желания перейти на сторону Южной Кореи.

Также ранее южнокорейские разведслужбы процитировали слова одного из северокорейских военнопленных, который рассказал, что среди солдат из КНДР в России были "значительные потери".

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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