Северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР

Южнокорейская разведка также подтверждает озвученные солдатом данные.

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Военные из КНДР несут потери на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

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В Южной Корее подтвердили захват в плен Украиной солдат из КНДР

Один из пленных рассказал о потерях среди северокорейских военных

Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает факт взятия Украиной в плен двух северокорейских военных на территории страны-агрессора России, а именно в Курской области.

Как пишет Yonhap News Agency, кроме этих данных, южнокорейские разведслужбы процитировали слова одного из северокорейских военнопленных, который рассказал о ситуации в армии КНДР, воюющей в РФ.

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По его словам, среди солдат из КНДР в России были "значительные потери", что неоднократно подтверждали официальные ведомства цивилизованных стран мира, в том числе и Украины.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Только по оценкам официальных лиц Южной Кореи, Северная Корея направила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины, а по состоянию на предыдущий месяц по меньшей мере 100 солдат из Северной Кореи были убиты, еще около 1000 получили ранения.

Потери КНДР в войне против Украины

Напомним, Главред писал, что по данным Владимира Зеленского, Украина нанесла значительные потери северокорейским военным, которые участвовали в боях на стороне РФ. В частности за два дня в начале января в Курской области было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников.

Ранее сообщалось, что подразделения из КНДР, которые действуют на курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

Накануне, в конце 2024 года, стало известно, что Белый дом объявил о примерно 1000 солдат из КНДР, которые были убиты или ранены в районе Курской области. Такую же оценку предоставили и в Пентагоне.

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