Северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР

Главное:
- В Южной Корее подтвердили захват в плен Украиной солдат из КНДР
- Один из пленных рассказал о потерях среди северокорейских военных
Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает факт взятия Украиной в плен двух северокорейских военных на территории страны-агрессора России, а именно в Курской области.
Как пишет Yonhap News Agency, кроме этих данных, южнокорейские разведслужбы процитировали слова одного из северокорейских военнопленных, который рассказал о ситуации в армии КНДР, воюющей в РФ.
По его словам, среди солдат из КНДР в России были "значительные потери", что неоднократно подтверждали официальные ведомства цивилизованных стран мира, в том числе и Украины.
Только по оценкам официальных лиц Южной Кореи, Северная Корея направила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины, а по состоянию на предыдущий месяц по меньшей мере 100 солдат из Северной Кореи были убиты, еще около 1000 получили ранения.
Потери КНДР в войне против Украины
Напомним, Главред писал, что по данным Владимира Зеленского, Украина нанесла значительные потери северокорейским военным, которые участвовали в боях на стороне РФ. В частности за два дня в начале января в Курской области было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников.
Ранее сообщалось, что подразделения из КНДР, которые действуют на курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.
Накануне, в конце 2024 года, стало известно, что Белый дом объявил о примерно 1000 солдат из КНДР, которые были убиты или ранены в районе Курской области. Такую же оценку предоставили и в Пентагоне.
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