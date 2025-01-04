Уничтожено 'ощутимое' количество КНДРовцев: Зеленский назвал потери РФ на Курщине

Россия продолжает терять большое количество солдат во время штурмов, рассказал президент.

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Зеленский озвучил потери российской армии и солдат КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главные тезисы Зеленского:

В Курской области за два дня уничтожено до батальона солдат КНДР и десантников РФ

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

На этой неделе состоится встреча в формате "Рамштайн"

Украина нанесла значительные потери северокорейским военным, которые участвовали в боях на стороне РФ. За последние два дня в Курской области было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в Курской области.

видео дня

"В частности, в боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил профессионализм украинских военных, которые эффективно выполняют боевые задачи и уничтожают оккупантов.

"В целом хочу отметить за профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду", - сказал глава государства.

По его словам, жестокие бои продолжаются по всей линии фронта, горячее всего на Покровском направлении. Президент отметил, что российские войска продолжают нести большие потери.

"Оккупант продолжает тратить безумное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждое наше подразделение, все наши бригады, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта", - добавил он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Заседание в формате "Рамштайн"

Президент также сообщил, что на этой неделе состоится встреча в формате "Рамштайн". На ней десятки стран-партнеров Украины обсудят пути укрепления украинской ПВО, в частности защиту от ракет, управляемых бомб и российской авиации.

"Будем об этом с ними говорить, будем убеждать. Жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита", - заявил Зеленский.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, 2 января был нанесен мощный удар, в результате которого российская 810-я бригада понесла значительные потери на Курщине, сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко. Под обстрел попало село Ивановское Рыльского района.

Также в Курской области сосредоточено 50-55 тысяч российских военных, но им трудно проводить наступательные действия, в частности из-за огромных потерь, которые уже превышают численность их группировки. С начала августа россияне потеряли около 38 тысяч солдат.

Как сообщал Главред, привлечение северокорейских военных к боевым действиям не помогло России укрепить свои позиции на Курском направлении. По словам военного эксперта Романа Свитана, несколько тысяч северокорейцев, которых Россия направила на Курщину, не способны существенно изменить ход боевых действий, поскольку они не имеют боевого опыта и сталкиваются с языковым барьером.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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