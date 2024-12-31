Что сообщили в Пентагоне:
- Оценки Белого дома относительно потерь КНДР на Курщине правдивы
- Сотни северокорейских военных уже погибли или были ранены
Министерство обороны США подтвердило недавнюю оценку Белого дома по количеству потерь военный из Северной Кореи, которых страна-агрессор Россия задействовала в боевых действиях в Курской области.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 30 декабря представителям СМИ. По ее словам, эффективность солдат из КНДР, которых отправляют на штурмы в Курской области, не является высокой.
Зато, подобно российским группировкам, в зоне боевых действий на территории РФ северокорейские войска несут значительные потери.
"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР - Главред) были убиты или ранены в районе Курской области. Это также наша оценка", - сказала представительница Пентагона.
Потери военных КНДР в Курской области
Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.
Накануне, как писал Главред, глава государства также сообщал, что враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен, их свои же добивают и в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты.
Ранее южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.
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Кто такая Сабрина Сингх?
Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.
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