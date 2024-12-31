Северокорейские войска вряд ли оправдали ожидания Кремля относительно своей эффективности.

https://glavred.info/world/realnaya-ocenka-v-pentagone-ozvuchili-pravdu-o-poteryah-voysk-kndr-na-kurshchine-10626479.html Ссылка скопирована

В Пентагоне и Белом доме одинаково оценивают потери КНДР на Курщине / Коллаж: Главред, фото: United States Government, скриншот из видео

Что сообщили в Пентагоне:

Оценки Белого дома относительно потерь КНДР на Курщине правдивы

Сотни северокорейских военных уже погибли или были ранены

Министерство обороны США подтвердило недавнюю оценку Белого дома по количеству потерь военный из Северной Кореи, которых страна-агрессор Россия задействовала в боевых действиях в Курской области.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 30 декабря представителям СМИ. По ее словам, эффективность солдат из КНДР, которых отправляют на штурмы в Курской области, не является высокой.

видео дня

Зато, подобно российским группировкам, в зоне боевых действий на территории РФ северокорейские войска несут значительные потери.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР - Главред) были убиты или ранены в районе Курской области. Это также наша оценка", - сказала представительница Пентагона.

Потери военных КНДР в Курской области

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.

Накануне, как писал Главред, глава государства также сообщал, что враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен, их свои же добивают и в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты.

Ранее южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.

Читайте также:

Кто такая Сабрина Сингх? Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред