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В Украине для солдат и сержантов упростили получение офицерских званий

Юлия Закрепа
31 декабря 2024, 00:45обновлено 31 декабря, 01:53
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Президент Украины сообщил об упрощенном получении офицерских званий для солдат и сержантов.
В Украине для солдат и сержантов упростили получение офицерских званий
В Украине упростили получение офицерских званий / коллаж: Главред, фото: 36 обрмп, ОПУ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • На платформе "Армия+" запустили опрос о военном омбудсмене
  • Как солдаты и сержанты могут быстрее получить звание офицера

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что для солдат и сержантов, которые имеют боевой опыт упростили получение офицерских званий.

"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии", - отметил он в своей речи.

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Также Зеленский добавил, что на платформе "Армия+" запустили опрос о военном омбудсмене. Президент попросил каждого солдата и офицера сказать, какими должны быть приоритеты.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что Владимир Зеленский назначит военного омбудсмена. Поэтому уже в ближайшее время назначит уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

30 декабря президент Зеленский назначил военного омбудсмена. Он подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Сырский инициировал проверку после сообщения об издевательствах над военными. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

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