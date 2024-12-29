Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

У российских оккупантов есть "цель" в Харьковской области.

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Россияне пытаются выйти на Купянск-Узловой, но пока им это не удается - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ВСУ

Что происходит в Купянском районе:

Враг пытается выйти на Купянск-Узловой

ВСУ держат оборону и не дают оккупантам достичь "цели"

Оккупационная армия агрессора России "стремится" до Нового года выйти на Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Идут интенсивные бои, бойцы ВСУ держат оборону. Об этом заявил командир ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что сейчас российские захватчики не могут достичь своей так называемой цели.

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"Враг думал, что ему удастся быстро пройти и расширить этот клин. Но не так произошло, как предполагалось. Наши Силы обороны подперли, быстрого продвижения врага нет", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Купянск - главная цель врага в Купянском районе / Инфографика: Главред

Бои в Купянском районе – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в ноябре оккупанты РФ отдельными силами прорвались в Купянск, но Силы обороны их оттуда выбили. Позже украинские военные полностью зачистили город от захватчиков.

Бои продолжаются, РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола, говорил военный журналист Богдан Мирошников. Оккупанты захватили половину населенного пункта Двуречная.

Россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ, сказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко. По его словам, также фиксируется сложная, но контролируемая ситуация на Харьковском направлении.

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Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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