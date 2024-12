Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: в ISW раскрыли детали мощного удара ВСУ

Главное:

Украинские силы недавно нанесли удар по российскому объекту хранения, обслуживания и ремонта ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed страны-агрессора РФ в городе Орел.

"Украина нанесла удар по объекту по меньшей мере тремя ракетами Storm Shadow днем 26 декабря, и в результате удара были ранены и убиты девять российских военнослужащих", - сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Уточняется, что спутниковые снимки показывают, что российские войска начали строительство объекта в августе 2024 года и, возможно, завершили строительство в ноябре или начале декабря 2024 года.

Отметим, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 26 декабря ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту российских оккупантов в Орловской области, в результате чего был уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - рассказали в Генштабе.

Ранее сообщалось о том, что Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ. Украина придерживает дальнобойные ракеты на случай, если попадутся очень лакомые цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

Больше новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.