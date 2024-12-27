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Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали причину

Алексей Тесля
27 декабря 2024, 20:39
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Украина придерживает дальнобойные ракеты на случай, если попадутся очень лакомые цели.
ATACMS, Storm Shadow
Украина наносит дальнобойные удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

  • У Украины было лишь около 50 ракет ATACMS
  • Киев придерживает ракеты на случай лакомых целей

За последнее время Украина заметно сократила количество дальнобойных ударов по территории страны-агрессора РФ с помощью западных ракет.

После активного их использования сразу после разрешения Запада, сегодня Украина заметно уменьшила интенсивность ракетных ударов по РФ, пишет The New York Times.

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Уточняется, что у Украины было лишь около 50 ракет ATACMS, заявили двое американских чиновников. По их словам, шансов получить больше не было, потому что ограниченные американские поставки уже были предназначены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии.

Официальные лица в Великобритании, которые вслед за Байденом позволили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow по территории России, также недавно заявили, что им нечего предоставить больше.

Отдельные аналитики говорят, что Украина уменьшила количество ракетных ударов, потому что сначала целями были российские объекты, которые она давно хотела поразить. Сейчас, когда осталось немного ракет, Украина придерживает их на случай, если попадутся очень лакомые цели.

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/ Инфографика Главреда

Детали дальнобойных ударов по РФ

По некоторым данным, после получения разрешения от партнеров Украина осуществила не менее полудюжины ракетных ударов по территории РФ, в которых совокупно использовала не менее 31 ракету ATACMS и 14 ракет Storm Shadows, пишут журналисты.

По словам высокопоставленных чиновников НАТО, применение этих ракет было эффективным, хотя эффект был ограниченным и не изменил траекторию войны. Но война также не обострилась, как некоторые боялись.

Как отмечает высший офицер НАТО адмирал Роб Бауэр, удары ракет ATACMS "серьезно поразили ряд" оружейных заводов и складов боеприпасов в России. По его словам, это заставило Россию перенести многие материально-технические объекты подальше от фронта.

"Им не нравится, что ATACMS поступают в их собственную страну по воздуху - им не нравится, потому что они эффективны. Это ограничивает их способность эффективно воевать на фронте, и это то, чего вы хотите. Тогда вопрос в том, достаточно ли этого для победы?" – подчеркнул он, комментируя удары Украины по РФ.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России. "Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

Больше новостей:

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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ATACMS Ракеты Storm Shadow Удары вглубь РФ
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