Зеленский уволил заместителя Ермака и руководителей двух ОГА: что известно

Президент Украины уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя ОП.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-zvilniv-zastupnika-yermaka-ta-ochilnikiv-dvoh-oda-shcho-vidomo-10626437.html Ссылка скопирована

Зеленский подписал указы на увольнение чиновников / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Главное из материала:

Президент Украины увольняет чиновников

Что известно о заместителе Ермака

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака и еще двух чиновников.

Президент уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента, это подтверждает обнародованный указ №889/2024. Известно, что эту должность он занимал с апреля 2024 года.

видео дня

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Также известно, что Машовец ветеран военной разведки и специального назначения. С 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи для ВСУ. В апреле 2020 он был назначен заместителем главы офиса украинского президента.

Увольнение руководителей ОГА

Также Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Киевской и Полтавской областных государственных администраций.

Указом №887/2024 Зеленский приказал уволить Руслана Кравченко с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Президент уволил указом №888/2024 Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Новые назначения - последние новости

Напомним, как ранее информировал Главред, что Правительство провело вторую волну кадровых перестановок - стало известно, кого уволили, а кого назначили. Уволили пять заместителей министров и главу Закарпатской ОГА, а также утвердили новые назначения в региональных администрациях.

Владимир Зеленский назначил боевого командира заместителем Ермака. Стало известно, что полковника Павла Палису назначили заместителем руководителя Офиса президента. Он является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Стало известно, какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что назначение Стефанишиной поддержали 253 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады. Рада также назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред