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Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

Даяна Швец
21 декабря 2024, 12:37
1145
Обнародованы девять указов, которые касаются изменений в дипломатических ведомствах.
Кислица, Зеленский
Зеленский провел чистки среди послов / Коллаж: Главред, фото: ОП, Фейсбук

Что сделал Зеленский:

  • Провел перестановки среди послов
  • Уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН
  • Назначил новых послов Украины в ряде стран

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении дипломатических представителей страны. Соответствующие документы были опубликованы 21 декабря на официальном сайте Офиса президента.

Среди уволенных - постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, а также посол Украины в Китае Павел Рябикин. Всего обнародовано девять указов, которые касаются изменений в дипломатических ведомствах.

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В частности:

  • Евгения Филипенко уволена с должности постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
  • Василий Гамянин оставил должность посла Украины в Республике Индонезия.
  • Сергей Корсунский уволен с должности посла Украины в Японии.
  • Петр Бешта больше не занимает должность посла Украины в Литве.
  • Андрей Таран уволен с должности посла в Словении.
  • Андрей Праведник покинул пост посла Украины в Республике Руанда.

Кроме того, Зеленский отменил указ от 22 февраля 2024 года, которым Эмине Джапарова была назначена постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

В то же время президент назначил новых послов Украины в ряде стран:

  • Вячеслава Яцюка назначили на должность посла Украины в Руанде;
  • Юлию Федив послом в Филиппинах;
  • Ольгу Никитченко послом в Литве;
  • Федора Шандора послом в Венгрии;
  • Петра Бешту послом в Словении;
  • Василия Гамянина послом в Демократической Республике Конго.

Владимир Зеленский - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский раскрыл детали относительно активизации войск РФ на Херсонском направлении. По его словам, ВСУ отбили атаки РФ на Херсонщине.

Кроме этого, Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником". Это эмоциональное заявление вызвало настоящий информационный взрыв в социальных сетях.

Также Зеленский поговорил с Усиком перед боем. Президент выразил слова поддержки от имени всей Украины и пошутил о Storm Shadow.

Последние заявления Кислицы:

Кто такой Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года).

Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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