Войска КНДР бросают в бой против Сил обороны Украины: Кислица назвал сроки

Планируется сформировать не менее 5 частей или соединений из военнослужащих КНДР, сообщил Сергей Кислица.

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Войска КНДР перебрасывают для войны с Украиной / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

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Войска КНДР перебрасывают для войны с Украиной

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В ноябре войска КНДР начнут непосредственно участвовать в боевых действиях против украинских Сил обороны, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН он заявил о том, что военные из КНДР численностью до 12 тысяч военнослужащих проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

В состав этого контингента, как сообщил Кислица, входят не менее 500 офицеров армии КНДР, из них три генерала из Генерального штаба армии КНДР.

"Впоследствии планируется сформировать не менее 5 частей или соединений из военнослужащих КНДР численностью 2000–3000 человек каждое. Одно такое подразделение эквивалентно мотострелковому полку", — уточнил он.

По его словам, предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и использовать российское стрелковое оружие. Им также будут выданы российские удостоверения личности.

При этом для сокрытия своего присутствия военнослужащие КНДР, как ожидается, будут интегрированы в российские части, укомплектованные представителями национальных меньшинств азиатской части России, пояснил представитель Украины в ООН.

/ Инфографика: Главред

Среди них, например, "Специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России. По имеющейся информации, в период с 23 по 28 октября из Восточного военного округа к границе России с Украиной вылетело не менее семи самолетов с военнослужащими численностью до 2100 человек.

"Ожидается, что численность военнослужащих КНДР, которые будут переброшены из Приморского края России к концу октября 2024 года, может достичь 4500 человек. Также ожидается, что в ноябре 2024 года военнослужащие КНДР начнут непосредственно участвовать в боевых действиях против украинских сил обороны", — заявил Кислица.

Он уточнил, что 26 октября в западную часть Курской области России прибыли 400 военнослужащих КНДР. Более того, сейчас ведутся подготовительные работы по размещению дополнительных сил КНДР в указанном районе.

"Вышеуказанные подразделения КНДР, скорее всего, будут действовать в зоне ответственности 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По имеющимся у нас данным, с 20 октября в зоне ответственности этой бригады ведет разведку оперативная группа из 40 военнослужащих КНДР", — сообщил постпред Украины в ООН.

"Это самое опасное развитие событий за последний период войны с точки зрения ее глобальных последствий. Создание оперативной совместимости армий России и КНДР представляет собой угрозу для Европы, Корейского полуострова, ее соседей и за его пределами", — заявил он.

Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

По словам дипломата, режим КНДР не просто поставляет своих солдат в Россию, а преследует собственные интересы и долгосрочные цели.

"Те военнослужащие КНДР, особенно офицеры, которые переживут российско-украинскую войну, вернутся в свой регион с исключительным опытом ведения современной войны", — подчеркнул Кислица.

Отправка войск КНДР на войну с Украиной

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о переброске войск КНДР. Глава государства сообщил о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны, которые близки к зоне боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, когда войска КНДР могут начать воевать против Украины. Часть солдат КНДР уже перебралась ближе к Украине.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

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