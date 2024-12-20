"Сильно не бей": Зеленский поговорил с Усиком перед боем и пошутил о Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с известным украинским чемпионом мира по боксу Александром Усиком. Этот разговор произошел прямо накануне поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Видео уже разлетелось в Сети.
Усик заявил, что полностью готов к противостоянию.
"Настроение хорошее. В последнюю неделю, когда тренировки каждый день, время не так долго тянется", - сказал боксер.видео дня
Президент выразил слова поддержки от имени всей Украины. Также Зеленский пошутил и попросил "сильно не бить" британца, чтобы Киеву предоставили необходимые ракеты.
В то же время Усик также в шутку предложил свою физическую поддержку в переговорах с партнерами.
Смотрите видео о разговоре Зеленского и Усика:
Бой Усика и Фьюри 21 декабря
В субботу, 21 декабря, состоится поединок-реванш между украинским боксером Александом Усиком и его британским противником Тайсоном Фьюри. Бой состоится в Саудовской Аравии. Это будет легендарный поединок за чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, которыми сейчас владеет Усик.
В Украине единственным транслятором боя Усика и Фьюри будет сервис "Megogo". Для просмотра вечера бокса необходимо приобрести одну из подписок. Начнется поединок между украинцем и британцем примерно в 01:00 по киевскому времени на арене в Эр-Рияде.
По состоянию на 20 декабря большинство ставит на победу украинского спортсмена, несмотря на то, что некоторые легенды бокса сомневаются в силе Усика победить Фьюри во второй раз.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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