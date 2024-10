Александр Усик сменил прическу и оставил послание - детали

Александр Усик пошел на кардинальные перемены.

Александр Усик сменил имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Усик

Александр Усик сбрил волосы на голове

Боксер обратился к поклонникам с призывом

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик решил поменять прическу и побрился налысо.

На своей странице в TikTok боксер опубликовал видео, на котором и показался с новой прической.

"Welcome to my official TikTok account", – написал Александр под видео.

На кадрах Усик сначала тренируется с мячом, а затем попросил поклонников подписаться на его страницу. Кстати, обратился боксер к фанатам не на украинском, а на английском языке.

Александр Усик / инфографика: Главред

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Отметим, недавно Александр Усик лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Усик поделился, что присутствие украинской сборной на Олимпиаде является весомым, учитывая ежедневные ракетные обстрелы, поврежденную спортивную инфраструктуру и российскую оккупацию регионов Украины.

А также ранее Александр Усик посетил разрушенную россиянами детскую больницу Охматдет. Чемпион прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины.

