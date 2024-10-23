Александр Усик сменил прическу и оставил послание - детали

Кратко:
- Александр Усик сбрил волосы на голове
- Боксер обратился к поклонникам с призывом
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик решил поменять прическу и побрился налысо.
На своей странице в TikTok боксер опубликовал видео, на котором и показался с новой прической.
"Welcome to my official TikTok account", – написал Александр под видео.
На кадрах Усик сначала тренируется с мячом, а затем попросил поклонников подписаться на его страницу. Кстати, обратился боксер к фанатам не на украинском, а на английском языке.
@usyk17official
Welcome to my official TikTok account ??♬ оригінальний звук - usyk17official
Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Александр Усик - новости по теме
Отметим, недавно Александр Усик лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Усик поделился, что присутствие украинской сборной на Олимпиаде является весомым, учитывая ежедневные ракетные обстрелы, поврежденную спортивную инфраструктуру и российскую оккупацию регионов Украины.
А также ранее Александр Усик посетил разрушенную россиянами детскую больницу Охматдет. Чемпион прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины.
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