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"Мир должен видеть" - чемпион по боксу Усик посетил разрушенный Охматдет

Степан Гафтко
20 июля 2024, 01:53
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Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик посетил разрушенную россиянами детскую больницу Охматдет.
'Мир должен видеть' - чемпион по боксу Усик посетил разрушенный Охматдет
Усик приехал в Охматдет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, United24

Чемпион мира по оксу украинец Александр Усик посетил разрушенную оккупантами детскую больницу Охматдет в Киеве. Об этом сообщил ресурс Sportanalytic.com.

Знаменитый боксер прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины.

"Мир должен видеть горе, огромные разрушения, которые наносит нашей стране Россия. Но также мир должен видеть сплоченность и единство украинского народа, которые восхищают", - отметил Усик.

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Также боксер сообщил, что во время российской атаки были ранены более трехсот человек и всем им он пожелал здоровья и скорейшего выздоровления.

Усик отметил, что многие сейчас помогают не только пострадавшим в Охматдете, но и вообще украинцам, государству и вооруженным силам.

Спорт и война в Украине

Напомним, ранее оккупанты попали в дом, в котором вырос и когда-то жил известный украинский футболист Виктор Коваленко, на момент попадания там проживала его мать, которая, к счастью, осталась жива. Об этом спортсмен сообщил на свой странице в Instagram.

Уже очень скоро, 26 июля, состоятся очередные Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Украину будут представлять 140 спортсменов, которые накануне завоевали лицензии для участия в мировых соревнованиях. Об этом рассказал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Также ранее 8 июля, состоялась презентация нового тренера итальянского футбольного клуба "Милан". Им стал португалец Паулу Фонсека, который ранее тренировал донецкий "Шахтер". На свою первую пресс-конференцию тренер пришел со значком в виде флага Украины.

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