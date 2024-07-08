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Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом

Степан Гафтко
8 июля 2024, 19:18
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Новый тренер итальянского Милана Паулу Фонсека пришел на свою первую пресс-конференцию и презентацию в новом клубе с украинским флагом.
Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом
Паулу Фонсека пришел к журналистам с флагом Украины / коллаж: Главред фото: УНИАН

Сегодня, 8 июля, состоялась презентация нового тренера итальянского футбольного клуба "Милан". Им стал португалец Паулу Фонсека, который ранее тренировал донецкий "Шахтер". На свою первую пресс-конференцию тренер пришел со значком в виде флага Украины. Об этом сообщило итальянское спортивное издание Tuttomercatoweb.

На важное для себя мероприятие Паулу Фонсека пришел со значком флага Украины на пиджаке. Таким образом он в очередной раз напомнил миру о войне в стране, в которой португалец провел три года, возглавляя "Шахтер".

Во время пресс-конференции португальский специалист поблагодарил за доверие и поделился своими амбициями и ожиданиями от будущей работы.

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"Хочу поблагодарить всех за то, как меня приняли, а также клуб за доверие и работу. Очень мотивирован, взволнован и уверен в том, что сделаю здесь отличную работу. Знаю, что прихожу в клуб, который хочет побеждать, был в музее и видел историю Милана. Имею большие амбиции, хочу быть частью этой истории", - подчеркнул Фонсека.

Стоит отметить, что женой Фонсеки является украинка, у супругов двое детей.

Напомним, что 51-летний специалист подписал контракт с Миланом до 2027 года. В прошлом сезоне он работал в Лилле, с которым занял четвертое место в чемпионате Франции, а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

Спортивные новости

Напомним, завтра, 9 июля в рамках проведения чемпионата Европы по футболу в полуфинале встретятся сборные Франции и Испании. Именно эти две команды выявят лучшую, которая выйдет в финал.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан негативно высказалась об ужасном обстреле россиян 8 июля.

Также ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года.

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