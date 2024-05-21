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Путин лицемерно разнылся из-за "нарушение принципов" в спорте

Дмитрий Видоменко
21 мая 2024, 22:32
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Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз лицемерно раскритиковал международные спортивные организации.
Путин, Россия
Диктатор РФ Владимир Путин выдал новую пропаганду - по поводу спорта / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин снова в бессильной злобе в интервью пропагандистским СМИ раскритиковал международные спортивные организации.

"Сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии сами, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо. Это движение превратилось просто в коммерческую корпорацию. Все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. Это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Все-таки принцип олимпизма в другом, в гуманитарных началах", – сказал Путин.

Особенно цинично выглядели его на заявления на фоне того, что в самой России спорт давно и коммерциализирован, и спонсируется напрямую из госбюджета.

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В комментариях пользователи Сети начали насмехаться над диктатором.

"А вы говорите, что в стране ничего не меняется. Вот новый президент России категорически не согласен с политизацией спорта под руководством предыдущего президента России", "Их бездуховный спорт: политика и коммерция.Наш православный: аполитичный и без корпораций.Все правильно?", "То ли дело в России, всё на самоокупаемости. Или еслиспонсируют, то исключительно добровольно", - глумливо написали они.

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Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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