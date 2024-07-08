Почти финал в полуфинале - Испания-Франция, все что нужно знать о матче

Сборная Испании и Франции сыграет в полуфинале Чемпионата Европы по футболу.

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деФранция против Испании / коллаж: Главред фото: УНИАН, Википедия

В рамках проведения чемпионата Европы по футболу в полуфинале встретятся сборные Франции и Испании. Именно эти две команды выявят лучшую, которая выйдет в финал. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

"Команды встречались друг с другом 36 раз, и каждая из них получала значительные победы в рамках чемпионатов Европы. Так, Франция взяла верх над Испанией в 1984 (финал) и 2000 годах, а Испания - в исторической кампании 2012 года, когда стала первой командой, которая защитила титул (победа над трехцветными была одержана в четвертьфинале)", - пишут на сайте.

Обе сборные на ЕВРО-2024 провели драматические четвертьфиналы. Испанцы одолели Германию в дополнительное время: победный мяч на 119-й минуте забил Микель Мерино, при этом хозяева чемпионата отыгрались за минуты до конца основного времени, а счет на 51-й минуте открыл Дани Ольмо. Франция тем временем после напряженных 0:0 нанесла поражение Португалии по пенальти (5:3), взяв реванш за проигрыш в решающем матче ЕВРО-2016.

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Матчи 1/8 финала для команд получились непохожими. Сборная Испании быстро пришла в себя после пропущенного от грузин мяча (первого для испанцев на турнире) и победила 4:1. Французы одолели Бельгию 1:0 благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте. Сборная Испании финишировала на первом месте в группе B, одержав победы над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). Французы начали турнир с победы над Австрией (1:0), после чего дважды сыграли вничью - с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), заняв второе место в группе D.

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