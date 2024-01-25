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Андрей Шевченко получил новую должность в Украине

Мария Тупик
25 января 2024, 13:21
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.
Андрей Шевченко новый глава УАФ
Андрей Шевченко новый глава УАФ / Коллаж Главред, фото УАФ

25 января в киевском Доме футбола прошел XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Легенду украинского футбола единогласно поддержали на выборах президента организации.

Новый президентом стал Андрей Николаевич Шевченко, которого выдвинули на эту должность 18 коллективных членов УАФ.

видео дня

Конгресс официально избрал Шевченко на пост президента УАФ. Его кандидатуру единодушно поддержали все коллективные члены ассоциации. Таким образом, Андрей Николаевич стал шестым президентом в истории ФФУ / УАФ.

Ранее этот пост занимали:

  • Виктор Банников (1991-1996)
  • Валерий Пустовойтенко (1996-2000)
  • Григорий Суркис (2000-2012)
  • Анатолий Коньков (2012-2015)
  • Андрей Павелко (2015-2023)

В команду Шевченко вошли три человека:

  • Павел Бойчук – первый вице-президент. Многие годы юрист Шевченко. Вместе с нулями.
  • Сергей Ребров – вице-президент. Главный тренер сборной Украины.
  • Александр Шевченко – вице-президент. Глава Львовской ассоциации футбола.

Члены исполкома: Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Екатерина Монзуль, Андрей Полтавец, Артем Стоянов, Александр Зинченко.

Как выбирали нового президента УАФ

Андрей Шевченко

Почему Павелко сняли с должности

Андрей Павелко сейчас находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации. Павелко и бывшего генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в отмывании средств на строительстве завода по производству искусственной травы.

Андрей Шевченко - что известно о легенде футбола

Шевченко уроженец киевской области, футболист и тренер. Воспитанник киевского "Динамо", а на взрослом уровне дебютировал в составе столичного "Динамо-2" в сезоне 1992/93.

В первую команду "бело-синих" попал в 1994 году. Отыграл пять сезонов подряд в основе "Динамо", завоевал 5 чемпионских титулов и 3 Кубка Украины и за 25 млн долларов перебрался в итальянский "Милан". В рядах "россонери" отыграл 7 лет и помог миланцам выиграть Скудетто 2003/04, завоевать трофей Лиги чемпионов 2002/03, Кубок и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА-2003.

После дебютного для сборной Украины ЧМ-2006 (5 матчей, 2 мяча) оказался в лондонском "Челси".

В 2004 году получил "Золотой мяч". В составе сборной Украины провел 111 поединков (48 голов).

В 2016-2021 гг. работал с национальной командой в роли главного тренера и вывел подопечных в четвертьфинал Евро-2020.

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Андрей Шевченко УАФ
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