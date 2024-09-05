Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

Ольга Стефанишина и Алексей Кулеба назначены вице-премьерами.

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Алексей Кулеба и Ольга Стефанишина назначены вице-премьерами / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Facebook/olga.kravets.796

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, назначение Стефанишиной поддержали 253 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

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Как сообщалось, 4 сентября Верховная Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Cтефанишину для дальнейшего переназначения на новую должность.

Стефанишина была назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины 4 июня 2020 года. До этого с марта 2017 года по сентябрь 2019 года она была руководителем Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

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Кроме того, на своем заседании в четверг, 5 сентября, Рада также назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 240 парламентариев.

/ Скриншот

Как сообщалось, Кулеба до назначения в Кабинет министров с 24 января 2023 года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, а до этого, с февраля 2022 года, дважды назначался главой Киевской областной государственной администрации. Ранее, с января 2021 года, Кулеба был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, а до того занимал должность директора Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета.

9 мая 2024 года Верховная Рада уволила вице-премьера по восстановлению - министра развития громад территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Инициаторы из правящей фракции "Слуги народа" назвали причиной провал созданного в конце 2022 года Минвосстановления путем присоединения к Мининфраструктуры Минрегионстроя и заявили о необходимости восстановления последнего. Правительство спустя несколько дней назначило и.о. главы Минвосстановления первого замминистра Василия Шкуракова.

4 сентября во фракции "Слуга народа" заявили, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры будет разделено на два министерства, но не сразу, а через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность главы МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы. Сибига работал чрезвычайным послом в Турции и был заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский перечислил кандидатов, которых предлагается назначить в правительство. Глава государства присутствовал на заседании фракции "Слуга народа" и убеждал народных депутатов принять его концепцию по изменениям в правительстве после того. Это произошло на фоне того, как Рада сегодня провалила ряд голосований об увольнении министров.

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