Результат встречи Зеленского с фракцией: список кандидатов на замену в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил кандидатов, которых предлагается назначить в правительство.

https://glavred.info/ukraine/rezultat-vstrechi-zelenskogo-s-frakciey-spisok-kandidatov-na-zamenu-v-kabmine-10594307.html Ссылка скопирована

Зеленский обсудил ротации в Кабмине / Коллаж Главред: Фото: президент Украины, тг-канал Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуга народа" и убеждал народных депутатов принять его концепцию по изменениям в правительстве после того. Это произошло на фоне того, как Рада сегодня провалила ряд голосований об увольнении министров.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в "Слуге народа".

"Он убеждал, что это консолидированная позиция всех. Что такие изменения надо принять. Президент озвучил кандидатуру на министра иностранных дел, поскольку это его квота - Андрея Сибигу. Также он перечислил других кандидатов, которых предлагается назначить в правительство", - сказал собеседник во фракции. видео дня

Как рассказывает информированный источник издания, на заседании также присутствовал премьер-министр Шмыгаль и все кандидаты, которых планируется завтра назначить в правительство, для представления и общения с нардепами из "Слуги народа".

Эту информацию также подтвердил Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия:

"Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - заявил, в свою очередь, Арахамия.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Зеленский выступил с предложением назначить:

МИД - Андрей Сибига.

Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.

Минвет - Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

Минагро - Виталий Коваль.

Минмолодежи - Матвей Бедный.

Минэкологии - Светлана Гринчук.

Минстратпром - Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП, она подтвердила эту информацию.

Как заключает инсайдер, скорее всего, после встречи с Зеленским завтра Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.

Перестановки в Кабмине - последние новости

Как известно, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества. Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что его отставка связана с переходом к другой роли в оборонной сфере.

Впоследствии в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров. Оценить эффективность кадровых изменений в Кабмине можно будет только после завершения всех назначений и увольнений, заявил Михаил Подоляк.

Украинский политолог Золотарев также объяснил, зачем в Украине перетряхивают правительство. Ключевые решения в Украине принимают на Банковой, поэтому Кабмин можно было списать и полностью - от этого мало что изменится, считает он.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред