Суд обязал ГБР открыть дело против адвоката Порошенко

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Печерский районный суд Киева принял решение, которым обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении адвоката Петра Порошенко, Игоря Голованя, с целью расследования его действий, связанных с возможным избеганием службы в армии, пишет издание "Закон и бизнес".

Суд обязал должностных лиц ГБР внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления адвоката А.В. Исаевская от 6 августа 2024 года.

В своей жалобе адвокат Исаевская отметила, что, по имеющимся данным, ВВК в Киеве признала Голованя непригодным к военной службе с исключением его из военного учета из-за наличия заболеваний.

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В то же время, по словам адвоката, соответствующих заболеваний у Голованя действительно нет, а решение ВЛК было принято на основании сфальсифицированных документов. Это, по мнению Исаевской, было сделано с целью обеспечения уклонения Голованя от исполнения воинского долга во время военного положения.

Также Исаевская утверждает, что подобным образом пытаются уйти от службы в армии и ближайшие родственники адвоката Порошенко. Адвокат сообщила об этих правонарушениях в ГБР, но поскольку дело не было открыто сразу, оно обратилось с жалобой в суд.

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