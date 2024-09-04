'Это кризис': в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров

Оценить эффективность кадровых изменений в Кабмине можно будет только после завершения всех назначений и увольнений, заявил Михаил Подоляк.

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В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Любые кадровые решения - это позитивный шаг, поскольку они направлены на перезагрузку системы исполнительной власти. Однако важно дождаться всех увольнений и назначений, чтобы увидеть полную картину. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Смотрите, давайте дождемся всех увольнений и назначений. Потому что там кое-кто лишится, например, статуса и.о., кое-кто повысит свои функциональные возможности, получит дополнительную нагрузку, кое-кто перейдет на другие работы. То есть посмотрим, какой будет конфигурация, прежде всего, исполнительной власти через два дня. И после этого мы сможем это более подробно прокомментировать", - отметил Подоляк.

По его словам, Украина вступила в новый этап войны, который требует соответствующих изменений в структуре управления.

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"У нас новый этап войны. То есть опять же частично инициатива в Украине, частично новые потребности, частично мы заходим в новый отопительный сезон. Есть потребности финансовые, есть потребности экономические, есть потребности перестроить экономику еще дополнительно. Есть потребности интенсифицировать переговоры на внешних рынках, рационально объясняя почему математически выгодно сегодня всем дополнительно вложиться в Украину, проинвестировать в Украину, или там оружием проинвестировать", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что такие изменения - это инвестиции в безопасность не только для Украины, но и для всех партнеров. Он добавил, что кадровые перестановки могут оптимизировать работу на разных уровнях, учитывая стресс и выгорание, которые могут возникать во время войны.

"Потому что ты не можешь всегда быть в одном статусе, тем более во время войны. Это кризис, это определенный режим работы, это выгорание на разных уровнях. Не только на уровне социальном, не только на уровне семьи тех людей, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но на любом уровне есть определенное выгорание, определенная потеря функциональности. И для того, чтобы все это оптимизировать безусловно надо инициировать определенные кадровые перестановки", - отметил Подоляк.

Подоляк отметил, что только после завершения всех назначений можно будет четко определить, кто будет отвечать за определенные направления и какие результаты можно ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Перестановки в Кабмине - последние новости

Напомним, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества. Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что его отставка связана с переходом к другой роли в оборонной сфере.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к важной осени для страны.

Как сообщал Главред, 4 сентября Верховная Рада уволила с должностей министра Александра Камышина, Ольгу Стефанишину, Руслана Стрельца и Дениса Малюську.

В то же время голосование за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля и министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук провалилось. Вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с должности главы МИД не был рассмотрен, поскольку депутаты завершили заседание.

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