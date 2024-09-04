УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это кризис": в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров

Руслана Заклинская
4 сентября 2024, 17:31
337
Оценить эффективность кадровых изменений в Кабмине можно будет только после завершения всех назначений и увольнений, заявил Михаил Подоляк.
'Это кризис': в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров
В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Любые кадровые решения - это позитивный шаг, поскольку они направлены на перезагрузку системы исполнительной власти. Однако важно дождаться всех увольнений и назначений, чтобы увидеть полную картину. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Смотрите, давайте дождемся всех увольнений и назначений. Потому что там кое-кто лишится, например, статуса и.о., кое-кто повысит свои функциональные возможности, получит дополнительную нагрузку, кое-кто перейдет на другие работы. То есть посмотрим, какой будет конфигурация, прежде всего, исполнительной власти через два дня. И после этого мы сможем это более подробно прокомментировать", - отметил Подоляк.

По его словам, Украина вступила в новый этап войны, который требует соответствующих изменений в структуре управления.

видео дня

"У нас новый этап войны. То есть опять же частично инициатива в Украине, частично новые потребности, частично мы заходим в новый отопительный сезон. Есть потребности финансовые, есть потребности экономические, есть потребности перестроить экономику еще дополнительно. Есть потребности интенсифицировать переговоры на внешних рынках, рационально объясняя почему математически выгодно сегодня всем дополнительно вложиться в Украину, проинвестировать в Украину, или там оружием проинвестировать", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что такие изменения - это инвестиции в безопасность не только для Украины, но и для всех партнеров. Он добавил, что кадровые перестановки могут оптимизировать работу на разных уровнях, учитывая стресс и выгорание, которые могут возникать во время войны.

"Потому что ты не можешь всегда быть в одном статусе, тем более во время войны. Это кризис, это определенный режим работы, это выгорание на разных уровнях. Не только на уровне социальном, не только на уровне семьи тех людей, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но на любом уровне есть определенное выгорание, определенная потеря функциональности. И для того, чтобы все это оптимизировать безусловно надо инициировать определенные кадровые перестановки", - отметил Подоляк.

Подоляк отметил, что только после завершения всех назначений можно будет четко определить, кто будет отвечать за определенные направления и какие результаты можно ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Перестановки в Кабмине - последние новости

Напомним, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества. Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что его отставка связана с переходом к другой роли в оборонной сфере.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к важной осени для страны.

Как сообщал Главред, 4 сентября Верховная Рада уволила с должностей министра Александра Камышина, Ольгу Стефанишину, Руслана Стрельца и Дениса Малюську.

В то же время голосование за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля и министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук провалилось. Вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с должности главы МИД не был рассмотрен, поскольку депутаты завершили заседание.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кабмин Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
Реклама

Главное за день

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

18:49 Украина
Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:30 Украина
Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

18:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди 14147

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальным результатом 12104

Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальным результатом

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре 8548

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

Сюрприз будет уже в 2024 году: Нострадамус из Индии назвал дату конца войны в Украине 7972

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

Последние новости

18:49

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

18:33

Кощей Бессмертный по-кремлевски: Путину разрабатывают эликсир вечной жизни

18:33

ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город

18:30

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:07

Могут помочь вытеснить врага: Зеленский признался, от кого зависит победа

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФСША намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ
18:03

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

17:49

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

17:46

Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке: секрету более чем 150 лет

17:46

"Руки дрожат": жена Виктора Павлика показала результаты ДНК своего сына

Реклама
17:31

"Это кризис": в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров

17:24

Больше, чем для защиты Германии: Шольц объявил закупку 17 систем ПВО для Украины

17:24

Циничный удар России по Львову: как именно Польша готова помочь городу

17:19

Большой страх Путина: почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска - Жданов

17:13

"Мудрые дети": Алсу рассказала, как дети отреагировали на измены отца

17:06

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

17:02

Секундный лайфхак без фена и плойки: как сделать объем волос у корней невидимкойВидео

16:51

ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины

16:47

Не шторы, а огнеупорные ролеты: "Укрзализныця" прокомментировала скандальный тендер

16:43

Это далеко не коронавирус: в Киеве введен карантин из-за странной причины

16:31

Точно приживется: как вырастить розу из букета в домашних условиях

Реклама
16:28

Почему польские F-16 не уничтожают ракеты РФ: в Defense Romania назвали причину

16:28

"У США есть свой сценарий": Жданов раскрыл, снимут ли США ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

16:25

Отец спасся чудом: новые детали гибели целой семьи в результате удара по ЛьвовуВидео

15:55

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

15:52

ЕС имеет интересный козырь в рукаве: как Орбан заплатит за свое упрямство

15:35

Нужно ли избавляться от сороконожек в квартире: ответ вас удивит

15:28

Начнется жесткий период безденежья: что нельзя брать в руки 5 сентября

15:04

РФ меняет тактику ударов по Украине: у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города

14:47

Что такое "заграва": мало кто знает правильный ответВидео

14:43

Цель не Покровск: оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении

14:38

Рада бурно уволила ряд министров, не обошлось без нюансовВидео

14:32

"Стена, за которой было уверенно и надежно": умер Константин Пинчук

14:09

"А тогда победа Украины в войне": Жданов назвал способ победить армию РФ

14:06

"Энергоатом" отвергает информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

13:51

"Где-то шлялся с какой-то": известная украинская певица разнесла Олега Винника

13:34

53 пострадавших и 7 погибших: в ГСЧС завершили разбор завалов во Львове

13:22

СМИ разоблачили экс-нардепа Березу на лжи: он сбежал за границу и не может подтвердить, что в Украине

13:15

"Цели поражены": Россия отчиталась о кровавых ударах по Полтаве и ЛьвовуФото

13:10

Жена Остапчука решила покинуть Instagram: что случилось

13:01

Как почистить конфорки газовой плиты: блестящие методы без лишних затрат

Реклама
13:00

Похолодание накроет Украину: в каких областях будут дожди и грозы

12:57

На Южноукраинской АЭС произошла авария: увеличатся отключения света

12:42

Нужно будет быстро окопаться: Жданов предсказал следующий шаг Путина на Курщине

12:38

Элтон Джон почти ослеп - что случилось

12:22

В результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей

11:53

Только молодятся: 4 знака зодиака, которые выглядят на 25 в свои 40 лет

11:47

"РФ не победит в войне": Байден отреагировал на удар по Полтаве, где погибли 53 человека

11:34

Украина ждет переломного момента: США могут планировать вывести РФ на переговоры

11:33

Церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать в день святого Афанасия

11:27

Ракета РФ ударила по сердцу Львова: повреждены семь памятников архитектурыФото

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять