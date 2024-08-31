Катастрофа F-16 ни при чем: Умеров раскрыл причину увольнения командующего ВС

Увольнение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука не связано с катастрофой истребителя F-16, заявил министр обороны Украины.

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Министр обороны Украины объяснил причины увольнения командующего Воздушными силами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, Воздушные силы

Увольнение Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ не связано с катастрофой истребителя F-16, которая произошла несколько дней назад. Это было скорее ротацией. Об этом рассказал CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Я бы, пожалуй, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", - заявил он.

Умеров также назвал трагедию с пилотом "досадной". Министр добавил, что Украина проводит расследование происшествия, а также привлекает международных партнеров для совместного анализа ситуации.

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"Мы анализируем то, что произошло... Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - сказал Умеров.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Увольнение Николая Олещука на фоне катастрофы с F-16 - что известно

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ на фоне катастрофы с F-16. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Исполняющим обязанности командующего Воздушных сил после увольнения Николая Олещука назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Он имеет большой опыт службы в военной авиации и удостоен высшими военными наградами Украины.

Как сообщал Главред, 29 августа стало известно о крушении украинского истребителя F-16, полученного от США в рамках военной помощи. Самолет потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки со стороны России 26 августа. В результате этой трагедии погиб 30-летний летчик-подполковник Алексей Мусь, один из лучших украинских пилотов.

По данным "Голоса Америки", одна из версий, которую рассматривает следствие, касается якобы случайного обстрела украинскими силами ПВО. Эту информацию подтвердил анонимный источник в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Ранее генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал трагедию, заявив, что к расследованию привлечены американские партнеры. Он сказал, что все обстоятельства катастрофы будут тщательно изучены.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что во время массированной атаки 26 августа Силы обороны Украины использовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и авиацию для уничтожения вражеских ракет и дронов. По его словам, различные факторы могли повлечь гибель пилота и потерю самолета, а на выяснение обстоятельств может уйти около недели.

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