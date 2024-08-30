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Самолеты F-16 не могли сбить системами ПВО: объяснение, почему это нереально

Даяна Швец
30 августа 2024, 22:10
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На всех самолетах НАТО стоит система, идентификация "Свой-чужой", которые работают в едином воздушном пространстве, в котором ведутся боевые действия.
ф-16, ф16, ф16, ф-16
F-16 не сбиваются нашими ПВО / Коллаж Главреда. Фото: ОП, defense Express

Системы ПВО не могли сбить самолеты F-16. Такое мнение высказывает военный обозреватель и полковник запаса ВВС латвийских вооруженных сил Игорь Раев в эфире КИЕВ24. Дело в том, что F-16 начали действовать без интеграции в эту систему и без синхронизации с украинской ПВО.

"Если мы говорим о версии, что это была какая-то система ПВО, теоретически, конечно, это тоже возможно, но на всех самолетах НАТО стоит система, идентификация "Свой-чужой" и она действует, в принципе, во всех летательных аппаратах, которые работают в едином воздушном пространстве, в котором ведутся боевые действия. То, что F-16 начали действовать без интеграции в эту систему и без синхронизации с украинской ПВО - я не верю, что такая вещь могла происходить", - отметил он.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

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Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Однако Раев также обращает внимание на человеческий фактор - он существует всегда. Полковник отмечает, что человек, который сидит за пультом, может не заметить идентификацию. Эта система может не работать.

"Эта система в тот момент может не работать. Просто вы технически не проверили все системы перед тем, как начали действовать. Всегда может перегореть какой-то предохранитель или какая-то другая вещь. Теоретически, конечно, это возможно, но в принципе это очень маловероятно", - считает Игорь Раев.

Самолеты F-16 - последние новости

29 августа стало известно, что украинский истребитель F-16, полученный от США как часть военной помощи, потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки России 26 августа. Как сообщает The Wall Street Journal, в результате катастрофы погиб 30-летний летчик-подполковник Алексей Мусь.

После этого Зеленский издал указ об отставке командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука. После этого, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о деталях увольнения.

После этого был назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ, он имеет богатый опыт службы в военной авиации, имеет звание Герой Украины и орден Золотая Звезда. До этого Кривоножко возглавлял воздушное командование "Центр".

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