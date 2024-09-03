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Массовые отставки в правительстве: 3 министра подали заявления об увольнении - что известно

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 17:30
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что решение об отставке чиновников будет принято на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.
Массовые отставки в правительстве: 3 министра подали заявления об увольнении - что известно
В Верховную Раду поступили сразу несколько заявлений об отставке от министров / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Руслан Стефанчук/Facebook

В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке сразу трех действующих министров и главы Фонда госимущества. Об этом в своем Facebook сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, речь идет о:

  • Александре Камышине, Министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
  • Денисе Малюське, Министре юстиции Украины
  • Руслане Стрельце, Министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • Также заявление об увольнении подал Виталий Коваль, Председатель Фонда государственного имущества Украины.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", - подчеркнул Стефанчук.

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В то же время по словам министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина его отставка связана с продолжением работы в оборонке, но "в другой роли".

"Написал заявление на увольнение с должности министра. Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", - отметил он в своем Telegram.

Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Отставки в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на то, что во время войны вопрос замены министра обороны Рустема Умерова не рассматривается, в Кабинете министров могут произойти точечные изменения, и могут появиться новые люди. Об этом 5 июля заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он объявил о намерении подать в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова, главы Фонда госимущества, как замену Резникову.

4 сентября 2023 года Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду.

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