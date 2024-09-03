Мобилизация с 18 до 25 лет: Рада проголосовала за законопроект в 1 чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете мобилизации лиц в возрасте до 25 лет, отмечает народный депутат Железняк.

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Рада в первом чтении проголосовала за запрет мобилизации до 25 лет / Коллаж Главред, фото: Главред, УНИАН, Ярослав Железняк/Telegram

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации с 18 до 25 лет лиц временно непригодных к военной службе, а также тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент принял только за основу (законопроект - ред.) 11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (которые были признаны ограниченно годными)", - написал он.

По словам депутата за принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовало 295 народных избранников.

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Следующим шагом для принятия этого законопроекта будет голосование за него "в целом".

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее отмечал, что законопроект № 11379-д запрещает мобилизацию не только ограниченно годных, в возрасте от 18 до 25 лет, но и тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры.

Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого уже мобилизовали по этой норме.

Что предусматривает новый закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в этом году может быть введено экономическое бронирование от мобилизации, хотя это один из самых сложных вопросов за последние годы, и его обсуждение продолжается уже долгое время. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который подтвердил возможность реализации этого решения до конца года.

Также планируется превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК, добавив возможность онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, отметив, что 3,2 млн человек уже обновили свои данные через "Резерв+".

Народный депутат Юрий Камельчук добавил, что учитывая особенности военной сферы, Украина должна работать с форматом "воюй или работай".

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