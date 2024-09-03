Экономическое бронирование могут ввести в этом году: Гетманцев назвал препятствия

Этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране, поэтому обсуждение затягивается.

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Экономическое бронирование могут ввести в этом году, говорит Гетманцев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Есть вероятность, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в Украине уже в этом году. Однако это один из самых сложных вопросов за последние годы, поэтому он обсуждается так долго.

Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина. В ответ на вопрос, реально ли воплотить это решение в жизнь уже в этом году, он ответил "Да".

В то же время он подчеркнул, что "это сложное социально-политическое решение". По его словам, такой подход разграничивает людей во время войны, а кроме этого важен вопрос восприятия этого решения военными.

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Из-за социальной чувствительности вопрос экономического бронирования обсуждается так долго. Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет.

"Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - сказал он.

Экономическое обоснование такого решения

Гетманцев объяснил, что, согласно подсчетам Министерства финансов, если ввести экономическое бронирование, то это позволит ежемесячно привлекать в бюджет около 8 млрд гривен. По его словам, это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату меньше 35 тысяч гривен, будут получать по 35 тысяч.

Он убежден, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть.

"Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из "тени". И в этом контексте - это правильное решение", - сказал он.

Однако в то же время он отметил, что нельзя быть уверенными заранее, что можно рассчитывать именно на такую сумму поступлений в бюджет после внедрения экономического бронирования.

Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

Экономическое бронирование от мобилизации/ Инфографика: Главред

Возможность введения экономического бронирования - последние новости

Ранее в ОП объяснили, как должно выглядеть экономическое бронирование. Вопрос экономического бронирования поднял волну обсуждений среди украинцев. Представитель Офиса президента объяснил, как его планируют реализовать на практике.

Также ранее в ВР рассказали о трех вариантах экономического бронирования от мобилизации. Во время встречи, которую организовал Комитет по вопросам экономического развития, было представлено три концепции экономического бронирования от мобилизации.

В конце августа в правительстве подтвердили внедрение экономического бронирования и назвали критерии и дату. Сейчас Министерство экономики подтвердило продолжение разработки критериев по экономическому бронированию.

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