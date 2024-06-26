"Откуда здесь неравенство": в ОП объяснили, как должно выглядеть экономическое бронирование

Вопрос экономического бронирования поднял волну обсуждений среди украинцев. Представитель Офиса Президента объяснил, как его планируют реализовать на практике.

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Подоляк рассказал, каким может быть экономическое бронирование в Украине / Колаж: Главред, фото: flickr, ОИП Президента Украины

Экономическое бронирование вызвало волну возмущения среди некоторых гражданских украинцев и военных, мол это спровоцирует так называемую "войну для бедных". Однако советник председателя ОП Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE объяснил, что идея бронирования не заключается в создании доступности только для состоятельных граждан.

По его словам, экономическое бронирование в первую очередь - это вопрос роста финансирования ВСУ. Все изъятые средства должны пойти на обеспечение армии, потому что на одного военного приходится аж 5 налогоплательщиков.

"На сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же самое будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно за них платим. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве", - сказал представитель ОП. видео дня

Подоляк убежден, что предубеждение относительно экономического бронирования, как метода законно уклониться от службы только для состоятельных неаргументировано. Потому что богатые люди и сейчас могут дать взятку и таким образом откупиться, но это нонсенс.

"Поэтому экономическое бронирование четко будет фиксировать категории забронированных, предприятия, которые будут это делать, распределение средств на ВСУ. На мой взгляд, это прозрачная ситуация в отличие от любой теневой, когда правила четко не прописаны. В конце концов, это еще четкое планирование для бизнеса", - добавил он.

Относительно сроков принятия окончательного решения по экономическому бронированию - Подоляк не смог ничего прокомментировать, поскольку этот вопрос на рассмотрении парламента.

"К депутатам есть определенные замечания, особенно к их публичной работе. Но в принципе, они работают и постоянно дебатируют те или иные законопроекты. Не все потом доходят до голосования, но "за" мобилизацию, сложно, но проголосовали, и так же жестко сейчас дебатируют об экономическом бронировании", - убежден Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Мобилизация в Украине - последние заявления

Ранее стало известно, что в случае положительной динамики мобилизации, в октябре подадут разработанный законопроект об увольнении с военной службы для рассмотрения и принятия депутатами. Он сможет вступить в силу с декабря.

Напомним, Руслан Стефанчук рассказал, что по состоянию на сейчас нет никаких оснований, чтобы снижать призывной возраст до 18 лет, как и официальных заявлений, обращений или предложений в украинский парламент по этому поводу.

Накануне предупредили, что военнообязанных женщин также будут штрафовать, если они не обновят свои данные. Сумма штрафа от 17 до 25,5 тыс. грн.

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