УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть договоренность: нардеп назвала месяц, когда могут провести демобилизацию

Руслана Заклинская
19 июня 2024, 19:05
140
Если положительная динамика мобилизации, которая наблюдалась в мае и июне, сохранится в течение следующих 3-4 месяцев, тогда Украина сможет провести демобилизацию.
Есть договоренность: нардеп назвала месяц, когда могут провести демобилизацию
Нардеп назвала условие проведения демобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Если положительная динамика мобилизации будет продолжаться, тогда в октябре подадут разработанный законопроект об увольнении с военной службы во время военного положения для рассмотрения и принятия депутатами. Он сможет вступить в силу с декабря. Об этом рассказала нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире "Еспресо".

"Была достигнута договоренность, что Генштаб и Минобороны будут отслеживать в течение 3-4 месяцев динамику осуществления мобилизации по новому закону. Если она будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть подан соответственно разработанный законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения, чтобы он был рассмотрен своевременно и принят депутатами. Желательно, чтобы с декабря он уже вступил в силу", - сказала Ирина Фриз.

По ее словам, правительство будет смотреть, на сколько эти сроки будут выдержаны и на сколько закон о мобилизации будет сохранять положительную динамику по пополнению войска по новым правилам. Фриз также отметила, что фракция "Европейская Солидарность" в мае зарегистрировала законопроект о демобилизации. Он предусматривает возможность увольнения военнослужащего после 36 месяцев непрерывной военной службы.

видео дня

"36 месяцев непрерывной военной службы из которых 18 по боевым распоряжениям является возможностью и аргументом для увольнения. Порядок увольнения можно обсуждать, но это абсолютно действенный и правильный алгоритм, учитывая потребности ВСУ в доформировании в случае увольнения и т.д." - пояснила народный депутат.

Кто такая Ирина Фриз?

Ирина Васильевна Фриз (род. 25 сентября 1974, Евпатория, Крымская область) - украинский политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Член партии "Европейская Солидарность", пишет Википедия.

С мая 2023 года является членом Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в ноябре того же года инициировала вопрос о снятии Безуглой с должности председателя подкомитета по гражданскому надзору и контролю.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, лишь 34% респондентов "скорее или полностью" поддерживают закон о мобилизации, согласно социологическому исследованию от КМИС, проведенному с 26 мая по 1 июня 2024 года. 20% украинцев скорее не согласны, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

Также мобильное приложение "Резерв+" получило обновление и теперь в нем доступен электронный военно-учетный документ, сообщила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко. В приложении также есть QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Кроме этого, по словам депутата Романа Лозинского, мобилизационный возраст в Украине поздно уменьшили до 25 лет. Он заявил, что в условиях войны снижение призывного возраста не стоит исключать, а уменьшение возраста с 27 до 25 лет может быть не последним решением.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине демобилизация мобилизация в армию Ирина Фриз война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец

РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец

19:56 Украина
Будет настоящий Армагеддон: на Украину налетит шторм с грозой и шквалами

Будет настоящий Армагеддон: на Украину налетит шторм с грозой и шквалами

19:35 Синоптик
Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

17:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость 31379

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения 8509

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Многие с ним спали: блогер слил разгульную жизнь мужа Алсу 3244

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине 2770

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Последние новости

20:08

В РФ вторые сутки пылает натобаза, которую атаковали БПЛА: ситуация ухудшается

20:01

"Рухнуло в один момент": почему София Ротару оборвала связь с РФ

20:01

Чем зачистить деревянный дом от старой краски: простой, но эффективный способ

19:56

РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец

19:35

Будет настоящий Армагеддон: на Украину налетит шторм с грозой и шквалами

Трюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – ОгрызкоТрюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – Огрызко
19:05

Есть договоренность: нардеп назвала месяц, когда могут провести демобилизацию

18:51

Для Путина это было архиважно: озвучен главный провал для РФ в Саммите мираВидео

18:26

"С Россией нужно заканчивать": дипломат сказал, будет ли Путин на втором саммитеВидео

18:09

Кухонная вытяжка и плита будут сиять: одна волшебная таблетка чистит и отмывает всеВидео

Реклама
17:50

Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

17:32

Саммит мира: Украина "открыта" к участию России - Bloomberg

17:26

Пенсии в Украине выйдет оформить не всем: что произошло

17:23

Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

17:04

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

16:56

Главе ЦПК Шабунину готовят подозрение за неявку на военную службу - СМИ

16:50

Тяжелобольная Шеннен Доэрти подала в суд на экс-мужа-изменника

16:44

Russian edition: украинский певец планирует выступление с россиянами-путинистами

16:30

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

16:26

Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпеВидео

16:14

Почему нельзя считать деньги 20 июня: важные приметы в этот день

Реклама
16:13

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

16:10

Одноразовый станет как новый: как заточить станок

16:06

Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяекВидео

15:58

Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной - СМИ

15:56

Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

15:22

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:11

Телеканал ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры"Видео

14:39

Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

14:38

Новый договор Путина и Ким Чен Ына: о какой взаимопомощи договорились диктаторы

14:16

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

13:39

В сети раскрыли самый большой секрет Волочковой

13:37

Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле: удивятся даже опытные хозяйкиВидео

13:30

Отправка войск Эстонии в Украину: посол сделала неожиданное заявление

13:17

Палец в рот не клади: 5 самых вспыльчивых знаков зодиака

13:05

В Украине улетят вверх цены хлеб: эксперт рассказала, что произошло

12:57

Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express

12:44

"Еще одна девочка": молодуха путиниста Петросяна объявила о пополнении в их семье

12:18

"РФ может дойти до Днепра": комбат Третьей штурмовой предупредил о рисках для Харькова

12:14

Что будет у украинцев со светом осенью и зимой-2024: в Минэнерго дали прогноз

12:02

Враг атаковал энергетический объект в Украине: изменятся ли графики отключений

Реклама
11:47

Тина Кароль показала 15-летнего сына-красавца и разоткровенничалась с фанатами

11:45

Для чего на самом деле Путин приехал к Ким Чен Ыну: в ISW раскрыли цель

11:24

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

11:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомненияВидео

11:15

Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен УкраинеВидео

10:57

В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

10:57

В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяцВидео

10:52

Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Собакам - плохое настроение, Крысам - разочарование

10:29

"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять