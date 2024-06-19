Есть договоренность: нардеп назвала месяц, когда могут провести демобилизацию

Если положительная динамика мобилизации, которая наблюдалась в мае и июне, сохранится в течение следующих 3-4 месяцев, тогда Украина сможет провести демобилизацию.

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Нардеп назвала условие проведения демобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Если положительная динамика мобилизации будет продолжаться, тогда в октябре подадут разработанный законопроект об увольнении с военной службы во время военного положения для рассмотрения и принятия депутатами. Он сможет вступить в силу с декабря. Об этом рассказала нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире "Еспресо".

"Была достигнута договоренность, что Генштаб и Минобороны будут отслеживать в течение 3-4 месяцев динамику осуществления мобилизации по новому закону. Если она будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть подан соответственно разработанный законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения, чтобы он был рассмотрен своевременно и принят депутатами. Желательно, чтобы с декабря он уже вступил в силу", - сказала Ирина Фриз.

По ее словам, правительство будет смотреть, на сколько эти сроки будут выдержаны и на сколько закон о мобилизации будет сохранять положительную динамику по пополнению войска по новым правилам. Фриз также отметила, что фракция "Европейская Солидарность" в мае зарегистрировала законопроект о демобилизации. Он предусматривает возможность увольнения военнослужащего после 36 месяцев непрерывной военной службы.

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"36 месяцев непрерывной военной службы из которых 18 по боевым распоряжениям является возможностью и аргументом для увольнения. Порядок увольнения можно обсуждать, но это абсолютно действенный и правильный алгоритм, учитывая потребности ВСУ в доформировании в случае увольнения и т.д." - пояснила народный депутат.

Кто такая Ирина Фриз? Ирина Васильевна Фриз (род. 25 сентября 1974, Евпатория, Крымская область) - украинский политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Член партии "Европейская Солидарность", пишет Википедия. С мая 2023 года является членом Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в ноябре того же года инициировала вопрос о снятии Безуглой с должности председателя подкомитета по гражданскому надзору и контролю.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, лишь 34% респондентов "скорее или полностью" поддерживают закон о мобилизации, согласно социологическому исследованию от КМИС, проведенному с 26 мая по 1 июня 2024 года. 20% украинцев скорее не согласны, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

Также мобильное приложение "Резерв+" получило обновление и теперь в нем доступен электронный военно-учетный документ, сообщила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко. В приложении также есть QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Кроме этого, по словам депутата Романа Лозинского, мобилизационный возраст в Украине поздно уменьшили до 25 лет. Он заявил, что в условиях войны снижение призывного возраста не стоит исключать, а уменьшение возраста с 27 до 25 лет может быть не последним решением.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

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