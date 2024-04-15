Когда ждать демобилизации: Безуглая напугала сроками

Скандальный депутат Марьяна Безуглая считает, что законопроекта о демобилизации военных не стоит ждать до окончания войны, рассказала она в эфире украинского телевидения.
На вопрос, когда же создадут новый закон, Безуглая ответила: "Думаю, никогда, пока не завершится военное положение".
Безуглая обвинила Россию в том, что в Украине нет демобилизации.
"Дальше будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях третьей мировой. Пока мир снова не переделят", - цитируют журналисты слова депутата.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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Из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.
"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.
Как стало известно впоследствии, именно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины высказал пожелание, чтобы нормы по демобилизации военных рассматривались в отдельном законопроекте . Такое решение приняли, учитывая ситуацию на фронте и с оценкой возможных рисков. Работа над новым законопроектом будет выполняться во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.
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