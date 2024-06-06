Мобилизация совершеннолетних: Стефанчук ответил, пойдут ли 18-летние воевать

Председатель ВРУ внес ясность в вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Ответ оказался четким.

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Стефанчук рассказал пойдет ли государство на снижение призывного возраста до 18 лет / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Руслан Стефанчук рассказал, что по состоянию на сейчас нет никаких оснований, чтобы снижать призывной возраст до 18 лет.

Во время брифинга он заверил, что никаких официальных заявлений, обращений или предложений о снижении призывного возраста в украинский парламент не поступало.

Стефанчук убежден, что до сих пор Верховная Рада уже приняла законы, которые обеспечат справедливую мобилизацию. И речь идет не только о возрасте призыва, но и методах работы ТЦК. По его словам, теперь людей не будут хватать посреди улицы и должно исчезнуть явление мобилизации силой.

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"Я очень хорошо осознаю, что к сожалению война - это страшная математика. Это математика времени, математика оружия, математика финансов и математика человеческого ресурса - людей. Вы знаете, что Верховная Рада приняла законодательный акт, чтобы сделать мобилизацию справедливой", - сказал председатель ВРУ.

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Нововведения по мобилизации в Украине

Напомним, Ирина Верещук недавно заявила, что набор женщин в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки поможет высвободить украинских мужчин для участия в боевых действиях на фронте.

Ранее в Кабинете Министров Украины рассказали, что хотят отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Накануне сообщали, что украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за рубежом, должны вернуться в Украину и стать на воинский учет в ТЦК или СП.

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